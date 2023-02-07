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"Министр обороны работает, пока он работает": Данилов высказался о слухах об отставке Резникова

7 февраля 2023, 10:27
Пока нет тех или иных нормативно-правовых решений от президента Украины, говорить о каких-то кадровых перестановках довольно неосторожно, сказал секретарь СНБО.
Алексей Данилов, Алексей Резников, Денис Шмыгаль
Алексей Данилов заявил, что пока что не видел документов от президента об отставке Резникова / Фото УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность отставки министра обороны Украины Алексея Резникова. По его словам, говорить о смене министра можно будет после того, как будут соответсвующие документы от президента Владимира Зеленского.

"Я, как человек, занимающийся нормативно-правовыми документами, и именно на них опираюсь, до сих пор [подобных предложений] не видел. Если будут от президента Украины какие-либо документы, тогда мы можем о чем-то говорить", - сказал Данилов в интервью Radio NV.

Секретарь СНБО добавил, что не знает, зачем кто-то заранее делает те или иные анонсы и предположения.

"Если процесс начнется, вы сразу увидите это. Для этого необходимо иметь соответствующие документы от соответствующих учреждений. На сегодняшний день этим институтом является Верховная Рада Украины. Если мы с вами увидим там те или иные соответствующие документы, мы можем о чем-то говорить", - сказал Данилов.

Он добавил, что "министр обороны работает до тех пор, пока он работает".

"Делать какие-нибудь конспирологические вещи нет никакого смысла. Дело в том, что есть две должности — министр иностранных дел и министр обороны — это должности, согласно нашей Конституции, за президентом нашей страны. И до тех пор, пока от президента не будет тех или иных нормативно-правовых решений, говорить о каких-то вещах, мне кажется, довольно неосторожно. Должны быть соответствующие документы от президента нашей страны", - резюмировал он.

Справка. Министра обороны Украины назначает на должность и освобождает от должности президент Украины в установленном законодательством порядке. Министр подчиняется непосредственно президенту Украины по вопросам, относящимся к конституционным полномочиям президента.

Кадровые перестановки в правительстве

Ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

5 февраля Украинская правда со ссылкой на источники написала, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост. Его место, скорее всего, займет действующий начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Вечером 5 февраля руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия также заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников вскоре уйдет в отставку. Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины - Василий Малюк. Сейчас они выполняют обязанности руководителей в этих структурах.

6 февраля Арахамия заявил, что Резников пока остается на своем посту, кадровые изменения в ведомстве отложены. Власти ожидают назначения руководителей Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины.

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