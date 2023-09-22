Кремль хочет дискредитировать Зеленского: на Банковой раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия готовит информационную кампанию, целью которой является дискредитация президента Украины Владимира Зеленского и его команды за рубежом. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.
По его словам, российские пропагандисты будут пытаться распространять тезис о президентских выборах в России, которые якобы продемонстрируют твердую поддержку диктатора Путина обществом. Будут говорить, что в Киеве царит кризис, где власть теряет доверие политических элит.
"Будут отмечать, что скандал между руководством Польши и Украины доказывает, что никакого единства Европы с Киевом не существует. И будут утверждать, что все основывается исключительно на желании использовать Украину как "военный таран" против России. Еще один тезис будет касаться узурпации власти и отмены выборов", - рассказал Ермак.видео дня
Как отметил руководитель ОП, также пропагандисты будут пытаться убедить Запад, что иметь дело с РФ, особенно после переизбрания Путина на очередной президентский срок, гораздо выгоднее, чем с Зеленским.
"Распространять эти тезисы планируют в медиа, а также использовать ботофермы", - добавил Ермак.
Напомним, ранее российские пропагандисты сфабриковали позорный фейк о главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилле Буданове. Россияне использовали логотип известного украинского СМИ, которое якобы и сообщило о смерти главного разведчика Украины.
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал ложь РФ о его гибели. Отвечая на вопрос журналистов общественного, как он пережил свою "гибель", председатель ГУР сказал – "нормально".
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