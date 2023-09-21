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Прекращение поставок оружия Украине: Дуда прокомментировал слова Моравецкого

Алина Дембицкая
21 сентября 2023, 23:31 обновлено 21 сентября, 23:32
Дуда подчеркнул, что страна продолжит выполнять контракты, которые ранее заключила с Украиной.
Дуда, Муравецкий
Дуда прокомментировал слова Муравецкого / коллаж: Главред, фото: УНИАН, офис президента

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении военной помощи Украине вырвали из контекста. Об этом польский президент сказал в интервью телеканалу TVN24.

По словам президента Польши, "слова премьер-министра были интерпретированы наихудшим образом".

"Премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии", - отметил Дуда.

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Глава польского государства рассказал, что несколько месяцев назад он обсуждал военные закупки для армии своей страны вместе с Моравецким. Тогда было согласовано, что Польша не будет передавать новое вооружение, которое она закупает в других странах за миллиарды долларов.

"Я сам буду первым, кто выступит против передачи этого нового вооружения, которое мы сейчас получаем из Южной Кореи или США, например новых Abrams, или комплектов Patriot, или HIMARS", - добавил Дуда.

При этом он уточнил, что его страна продолжит выполнять контракты, которые ранее заключила с Украиной, включая те, которые касаются поставок самоходных артиллерийских установок Krab.

Также, по словам Дуды, Варшава имеет другие договоренности с Украиной по поставкам боеприпасов и средств разминирования, которые тоже будут выполняться.

Скандальное заявление Моравецкого

Напомним, накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии, а потому прекратила передавать военную помощь Украине.

В Германии раскритиковали решение Польши о прекращении поставок оружия. Немецкий депутат Ульрих Лехте называет действия Моравецкого политическим маневрированием, считая его заявление предвыборной тактикой партии "Право и справедливость" (ПиС) в Польше.

Еврокомиссия выразила решительную поддержку Киеву после заявления главы польского правительства Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине. В то же время внешнеполитический спикер Еврокомиссии Петер Стано не стал давать прямую оценку заявлению Матеуша Моравецкого.

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война в Украине Польша Анджей Дуда
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