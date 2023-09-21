УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Брюссель отреагировал на неожиданное заявление Моравецкого о поставках оружия Украине

Алина Дембицкая
21 сентября 2023, 15:55 обновлено 21 сентября, 15:56
Петер Стано заявил, что страны-члены Европейского Союза имеют право самостоятельно определять, какое вооружение они предоставляют Украине.
Матеуш Моравецкий, танки Leopard 2
Брюссель отреагировал на заявление Моравецкого / коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Еврокомиссия выразила решительную поддержку Киеву после заявления главы польского правительства Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине. Об этом заявил внешнеполитический спикер Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Так, Стано не стал давать прямую оценку заявлению Матеуша Моравецкого.

"Мы не комментируем объявление Польши о том, что они намерены сделать в отношении их добровольного двустороннего вклада в законную оборону Украины против агрессии", - отметил он.

видео дня

Зато Стано заявил, что политика Евросоюза в отношении Украины не меняется.

"Поддержка Евросоюзом Украины остается твердой во всех сферах, в которых мы поддерживаем Украину: политической, экономической, гуманитарной, международной, дипломатической и военной", - подчеркнул внешнеполитический спикер ЕК.

Также он отметил, что страны-члены Европейского Союза имеют право самостоятельно определять, какое вооружение они предоставляют Украине.

Напомним, накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии, а потому прекратила передавать военную помощь Украине.

К слову, раньше Польша угрожала снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса. Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что правительство является "неумолимым" в вопросе зернового эмбарго. Причина этого - интересы польских фермеров.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

15:55 Украина
Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

15:41 Синоптик
20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

15:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:55

ВСУ захватили важные позиции у Бахмута: выбивают оккупантов и двигаются вперед

15:55

Брюссель отреагировал на неожиданное заявление Моравецкого о поставках оружия Украине

15:41

Врежет холодрыга и будут мощные снегопады: какой будет зима в Украине

15:29

"Чат войны. Мощун": как село под Киевом стало щитом столицы в начале войны

15:28

20 пострадавших, 40 поврежденных построек: последствия ракетного удара

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
15:12

Фильмы о любви, которые стоит посмотреть: вечная классика и кино, которое ошеломит

15:08

Елена Зеленская засветила игривое декольте на встрече с первой леди США

15:01

Что можно подарить на День Учителя бюджетно: 6 классных идей

14:55

Взрывом разнесло командный пункт ЧФ: подробности удара по оккупантам в КрымуВидео

Реклама
14:46

Важные переговоры в Вашингтоне: Зеленский - об увеличении количества ПВО

14:41

Украина заплатит 20 000 евро: суровое наказание от УЕФА

13:54

"Довбануло так, что окна вылетели": очевидец рассказал о ракетном ударе по ЧеркассамФотоВидео

13:53

Удары по Крыму и РФ: в ГУР раскрыли детали мощной ночной "бавовны"

13:36

Как быстро и легко убрать катышки с одежды: 3 безотказных способа

13:33

Favbet Foundation передал стрелецкому подразделению ВСУ пикап высокой проходимости

13:22

Киев и Варшава договорились найти компромисс по экспорту украинского зерна

13:15

Выводит из себя: Холоденко рассказала, как ответить на непрошенный совет

13:05

Не всем удастся найти шляпу в комнате за 12 секунд: необычайная загадка на внимательность

12:58

Онкобольная Шеннен Доэрти подшутила над своим раком и неудачной личной жизнью

12:54

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

Реклама
12:51

День учителя Украина 2023: когда отмечать и чему посвящен праздник

12:50

"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

12:27

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Кроликам - удивлять, Змеям - отдых

12:18

Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

12:02

Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

11:51

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

11:51

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

11:15

О чем молчат грибники: где лучше всего искать белые грибы

11:01

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

10:58

Оккупанты ноют из-за "истерических" попыток генералов отбить Андреевку - ISW

10:24

Обман на каждом шагу: как проверить порошок на подделку

10:17

Хватит готовить рулеты из лаваша: вам нужно всего 2 яйца - новый рецепт

10:17

Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

10:05

Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

РФ атаковала ракетами Ровенщину: разрушено СТО и не только, много людей без светаВидео

09:52

РФ ударила ракетами С-300 по Харькову: есть пострадавшие и разрушенияФото

09:44

Индексация пенсий: какими будут выплаты и примерная дата

09:40

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе

09:36

Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилиюмнение

09:10

Как не испортить пуховик: что делать, чтобы он не сбивался при стирке

Реклама
09:10

Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенокФотоВидео

09:00

Гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Льву - знакомство, а Стрельцам - сложный период

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять