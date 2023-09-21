Брюссель отреагировал на неожиданное заявление Моравецкого о поставках оружия Украине

Петер Стано заявил, что страны-члены Европейского Союза имеют право самостоятельно определять, какое вооружение они предоставляют Украине.

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Брюссель отреагировал на заявление Моравецкого / коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Еврокомиссия выразила решительную поддержку Киеву после заявления главы польского правительства Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине. Об этом заявил внешнеполитический спикер Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

Так, Стано не стал давать прямую оценку заявлению Матеуша Моравецкого.

"Мы не комментируем объявление Польши о том, что они намерены сделать в отношении их добровольного двустороннего вклада в законную оборону Украины против агрессии", - отметил он. видео дня

Зато Стано заявил, что политика Евросоюза в отношении Украины не меняется.

"Поддержка Евросоюзом Украины остается твердой во всех сферах, в которых мы поддерживаем Украину: политической, экономической, гуманитарной, международной, дипломатической и военной", - подчеркнул внешнеполитический спикер ЕК.

Также он отметил, что страны-члены Европейского Союза имеют право самостоятельно определять, какое вооружение они предоставляют Украине.

Напомним, накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии, а потому прекратила передавать военную помощь Украине.

К слову, раньше Польша угрожала снизить поддержку Украины из-за зернового кризиса. Польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что правительство является "неумолимым" в вопросе зернового эмбарго. Причина этого - интересы польских фермеров.

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