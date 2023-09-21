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Польша прекратила поставки оружия Украине: что произошло между странами

Ангелина Подвысоцкая
21 сентября 2023, 00:17 обновлено 21 сентября, 00:21
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Польша обещает не тормозить работу хаба в Жешуве, откуда поставляют оружие Украине от других государств.
ВСУ, Матеуш Моравецкий
Польша прекратила поставку военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Польша прекратила передачу Украине вооружения. На это у страны есть своя причина. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Polsat News.

Он отметил, что военная помощь прекратилась, так как Польша начала активно вооружаться.

"Украина защищается от жестокой атаки РФ, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы должны защитить нашу страну. Мы сейчас не передаем оружие Украине, поскольку сами вооружаемся самым современным оружием", – сказал Моравецкий.

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В то же время он пообещал не тормозить работу хаба в Жешуве, откуда поставляют оружие Украине от других государств.

"Мы имеем хорошие отношения, желаем победы (Украине – Главред) и помогаем в достижении этой победы над российским варваром. Но мы не можем согласиться на расшатывание польского рынка. Мы сохраним транзит украинских товаров, ведь Польша не тратит никакие средства, а наоборот зарабатывает на этом. Мы не рискуем безопасностью Украины и в связи с этим наш хаб в Жешуве, в сотрудничестве с американцами и НАТО, будет продолжать выполнять свою роль", – заверил Моравецкий.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Позднее тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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война в Украине военная помощь вторжение России Польша Матеуш Моравецкий
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