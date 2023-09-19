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"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну": Черник раскрыл подробности

Алина Дембицкая
19 сентября 2023, 04:00
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Украинским военным крайне необходимы дальнобойные ракеты с тяжелой боевой частью, говорит Черник.
ВСУ
"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ

Страна-агрессор Россия имеет в пять раз больше живого ресурса. Однако во время войн решающую роль играет качество, а не количество. В истории войн есть примеры, когда побеждали страны, у которых было значительно меньше солдат, техники и оружия, чем у их противников. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в комментарии 24 каналу.

"Украине нужно 2 вещи, чтобы переломить войну и ускорить победу. Высоко искусная мотивация – мотивацию имеем, мастерство наше растет. И как можно больше качественного оружия. В истории есть такие случаи, ничего нового. Если хочешь знать, как будет, изучай, как было", - сказал военный эксперт.

По его словам, во время Шестидневной войны в Израиле в 1967 году полтора десятка стран арабской коалиции преобладали израильтян во всем. Израильтян было сто тысяч, а противника – полмиллиона. В то время в Израиле было около 300 самолетов и 500 танков, а в странах арабской коалиции – более 900 самолетов и 2800 танков.

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Однако тогда израильтянам удалось сделать, казалось, невероятное – вдребезги разгромить врага. Сделать это Израиль смог благодаря высококачественной организации и очень качественному оружию.

"Это (одержать победу над Россией – ред.) возможно. Я не принадлежу к тем аналитикам, которые считают, что союзники ничего не дали. С точностью до наоборот. Дали столько, сколько нам бы и не снилось. Но сейчас остро стоит вопрос, чтобы переломить ход войны", - отметил Черник.

Он считает, что переломить ход войны Украина сможет авиацией, в частности F-16. К тому же важно, какое оружие пойдет к истребителям. Украинским военным крайне необходимы дальнобойные ракеты с тяжелой боевой частью.

"Баллистические, а именно ATACMS. Storm Shadow, SCALP, Taurus это очень хорошо, но они не переломят ход войны. Переломит баллистика и авиация", - отметил военный эксперт.

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал Главред, ВСУ наступают на юге и прорвали оборону россиян. Спикер Генштаба Павел Ковальчук сообщил, что подразделения ВСУ продвинулись на юге от освобожденного Работиного в Запорожской области.

Кроме того, Центр национального сопротивления сообщил, что оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области. Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

Председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ переправились через Днепр и закрепляются на Левобережье Херсонщины. В то же время она подчеркнула, что развитие событий требует информационной тишины.

Кроме того, ВСУ пошли вперед под Бахмутом и "перемололи" сотни россиян. Как отметил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, украинские защитники провели успешные действия в направлении Клещиевки, Предтечино, Андреевки, Курдюмовки и Дачного. С боями россияне отступают, однако жесткие столкновения продолжаются.

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война в Украине война России и Украины
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