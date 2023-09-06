Оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области – ЦНС

Захватчики грабят предприятия и вывозят оборудование в неизвестном направлении. Оккупанты в Токмаке разработали план вывоза также других материальных ценностей.

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Оккупанты готовятся к бегству из Запорожской области/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

Российские захватчики начали подготовку к бегству с оккупированных территорий Запорожской области. Об этом свидетельствует тот факт, что они начали грабить местные предприятия.

Всё оборудование они вывозят в неизвестном направлении. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Как отмечает ЦНС, захватчики разграбили местный кузнечно-штамповочный завод во временно оккупированном Токмаке. Большинство оборудования с завода они вывезли, его дальнейшая судьба неизвестна.

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Кроме этого, в случае ухудшения для них ситуации, оккупанты собираются вывозить и другие материальные ценности.

"Сейчас местной оккупационной властью разработан план вывоза других материальных ценностей захваченного города, который будет приведен в действие в случае производства ухудшения ситуации для оккупантов", – говорят в ЦНС.

Ситуация в Запорожской области

Ранее в разведке Министерства обороны Великобритании сообщали, что войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться. Армия Украины вышла на главную линию "обороны" оккупационных войск на Мелитопольском направлении. Враг пытается остановить продвижение сил обороны. Россияне наступают в районе Купянска, пытаясь отвлечь украинские войска, однако рискуют сами разделить свои группировки.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечали, что ВСУ прорываются вперед на Запорожье. В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении. В то же время продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

Также в ISW отмечали, что ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона". Украинские силы продвинулись к позициям, которые находятся к востоку от противотанковых рвов РФ, что является частью трехслойной обороны к западу от Вербового.

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