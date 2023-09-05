Появилась острая реакция МИД и ОП на слова Путина о Зеленском

В Украине подчеркнули, что новые высказывания кремлевского главы являются свидетельством антисемитизма всего режима России.

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Путин в очередной раз заострил внимание на еврейском происхождении Зеленского / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот

В Украине отреагировали на слова российского диктатора Владимира Путина, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "евреем, героизирующим нацизм".

В Министерстве иностранных дел отметили антисемитизм самого Путина.

"Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укоренившегося антисемитизма российских элит", - написал в Facebook спикер МИД Олег Николенко. видео дня

МИД призывает мир решительно осудить антисемитские высказывания российского президента.

"В современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку", - говорится в заявлении представителя министерства.

Реакция Офиса президента

На новый "вброс" Путина отреагировал и советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Он, в частности, предположил, что таким образом российский диктатор пытается найти оправдание своей внутренней неадекватности. Путина Подоляк назвал "абсолютно недееспособным" и "нерациональным актером".

"Человек, который не пользуется телефоном или компьютером, призывает посмотреть, что "пишут евреи в интернете о президенте Зеленском" как оправдание военных преступлений России в Украине. Снова человек, который сознательно отдает приказ ракетно атаковать чужую страну, массово убивать, насиловать, похищать детей, уничтожать города и села, предлагает новое оправдание своей внутренней неадекватности", - отметил Подоляк в Twitter.

Что сказал Путин

После очередного заседания с чиновниками 5 сентября Путин в комментарии пропагандистам, уточняя количество жертв со стороны СССР в период Второй мировой, снова обвинил в нацистских преступлениях украинцев.

Пропагандист поинтересовался, как тогда Путин может объяснить "парадокс", когда Украину возглавляет президент еврейского происхождения. На что кремлевский диктатор заявил, что того якобы выбрали "западные кураторы".

"Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека, этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. Таким образом они прикрывают античеловеческую сущность, которая заложена в фундамент, основы современного украинского государства. Это делает ситуацию отвратительной. Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост", - сказал Путин.

Более того, Главред писал, как Путин устроил допрос российскому чиновнику, ожидая от него "правильного ответа" об украинских "нацистах".

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