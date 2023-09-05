"Ситуация отвратительная": Путин нагло набросился с оскорблениями на Зеленского

Российский диктатор назвал президента Украины "евреем, который героизирует нацизм".

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Путин набросился с оскорблениями на Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин набросился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Он вновь назвал главу страны евреем и назвал ситуацию отвратительной. Видео уже разлетелось в Сети.

Путин не забыл обвинить и Запад.

"Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека, этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. Таким образом они прикрывают античеловеческую сущность, которая заложена в фундамент, основы современного украинского государства. Это делает ситуацию отвратительной. Этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост", - сказал Путин.

видео дня

Смотрите видео с циничным заявлением Путина:

Путин набросился с оскорблениями на Зеленского / фото: скриншот

Как Путин оскорбил Зеленского на форуме в Санк-Петербурге

16 июня хозяин Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В ходе выступления он оскорбил украинского президента Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа".

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору.

"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", - отметил Моше Реувен Асман.

Позже и сам президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на позорное заявление диктатора Путина. В интервью ВВС он назвал Путина вторым королем антисемитизма после Адольфа Гитлера.

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