'Украинцы?': Путин устроил допрос своему чиновнику просто во время трансляции

Примечательно, что разволновавшийся чиновник не смог с первого раза ответить так, как того желал диктатор.

https://glavred.info/world/ukraincy-putin-ustroil-dopros-svoemu-chinovniku-prosto-vo-vremya-translyacii-10498435.html Ссылка скопирована

Путина явно не устраивали ответа запуганного прихвостня / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин не стал изменять своему прошлому в ФСБ и устроил приглашенному на заседание чиновнику допрос о "нацистах" в Украине.

Случай произошел во время онлайн-трансляции 5 сентября. В это время Путин снова ударился в эскурс российской истории, Второй мировой и "десятках миллионов жертв" во время нацистского вторжения в СССР в 41-м.

Диктатор, ненавидящий все украинское, не смог устоять и в этот раз, не вспомнив о "нацистах" в Украине. После "лекции" он переспросил сидящего с другой стороны экрана чиновника об украинцах, в ожидании ответа Путин заметно нервничал и теребил ручку.

видео дня

Чиновник разволновался и не смог с первого раза назвать украинцев "нацистами". Путин в итоге что-то записал себе в блокнот и продолжил "вещать" об "исторических" событиях.

Смотрите, как Путин издевается над чиновником:

Ранее Главред писал, Путин набросился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Он вновь назвал главу страны евреем и назвал ситуацию отвратительной.

К слову, Зеленский и сам реагировал на оскорбления кремлевского диктатора. В интервью ВВС он назвал Путина вторым королем антисемитизма после Адольфа Гитлера.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.