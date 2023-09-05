'Украинцы?': Путин устроил допрос своему чиновнику просто во время трансляции

Российский диктатор Владимир Путин не стал изменять своему прошлому в ФСБ и устроил приглашенному на заседание чиновнику допрос о "нацистах" в Украине.
Случай произошел во время онлайн-трансляции 5 сентября. В это время Путин снова ударился в эскурс российской истории, Второй мировой и "десятках миллионов жертв" во время нацистского вторжения в СССР в 41-м.
Диктатор, ненавидящий все украинское, не смог устоять и в этот раз, не вспомнив о "нацистах" в Украине. После "лекции" он переспросил сидящего с другой стороны экрана чиновника об украинцах, в ожидании ответа Путин заметно нервничал и теребил ручку.
Чиновник разволновался и не смог с первого раза назвать украинцев "нацистами". Путин в итоге что-то записал себе в блокнот и продолжил "вещать" об "исторических" событиях.
Смотрите, как Путин издевается над чиновником:
Ранее Главред писал, Путин набросился с оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Он вновь назвал главу страны евреем и назвал ситуацию отвратительной.
К слову, Зеленский и сам реагировал на оскорбления кремлевского диктатора. В интервью ВВС он назвал Путина вторым королем антисемитизма после Адольфа Гитлера.
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