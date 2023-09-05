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Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

Ангелина Подвысоцкая
5 сентября 2023, 19:38 обновлено 5 сентября, 19:38
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Холоднее всего будет на территории трех областей. Там температура воздуха опустится до +11.
погода
Прогноз погоды в Украине 6 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 6 сентября будет сухой. Жарко будет на юге, а вот в некоторых областях погода будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 6 сентября

В Украине 6 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный. На Левобережье страны будет северо-восточный ветер. Его скорость будет достигать 5-10 м / с.

"Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в южной части ночью 14-19°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.

видео дня

В Украине ударит +11

По данным Meteoprog, 6 сентября температура воздуха опустится до +11 градусов. Холоднее всего будет во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Там температура воздуха будет 11-25 градусов тепла.

Жарче всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха будет 18-31 градус тепла.

погода 6 сентября
Прогноз погоды в Украине 6 сентября / фото: meteoprog

Погода 6 сентября в Киеве

В Киеве 6 сентября будет переменная облачность. Осадков в этот день не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 6 сентября
Прогноз погоды в Украине 6 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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