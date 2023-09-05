Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло

Погода в Украине 6 сентября будет сухой. Жарко будет на юге, а вот в некоторых областях погода будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 6 сентября
В Украине 6 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный. На Левобережье страны будет северо-восточный ветер. Его скорость будет достигать 5-10 м / с.
"Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в южной части ночью 14-19°, днем 25-30°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +11
По данным Meteoprog, 6 сентября температура воздуха опустится до +11 градусов. Холоднее всего будет во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Там температура воздуха будет 11-25 градусов тепла.
Жарче всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха будет 18-31 градус тепла.
Погода 6 сентября в Киеве
В Киеве 6 сентября будет переменная облачность. Осадков в этот день не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
"Температура ночью 9-14°, днем 22-27°; в Киеве ночью 12-14°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.
Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.
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