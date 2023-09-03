УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Похолодает до +10 и ударят грозовые дожди: где в Украине будет холоднее всего

Ангелина Подвысоцкая
3 сентября 2023, 19:32 обновлено 3 сентября, 19:33
242
Из-за значительных осадков во Львовской и Ивано-Франковской областях повысится уровень воды.
погода
Прогноз погоды в Украине 4 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 4 сентября будет дождливая. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Во многих областях будет грозовой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Из-за значительных осадков во Львовской и Ивано-Франковской областях повысится уровень воды.

Погода 4 сентября

В Украине 4 сентября будет облачно с прояснениями. В большинстве западных областей будут дожди с грозами. Осадки прогнозируют также в Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Одесской областях, восточных областях.

видео дня

В этот день ветер будет северным и северо-восточным. Его скорость будет достигать 5-10 м / с.

"Температура ночью 11-16°, на юге и юго-востоке страны до 19°; днем в западных, северных и Винницкой областях 19-24°, на остальной территории 24-29°", - говорится в сообщении.

погода 4 сентября
Прогноз погоды в Украине 4 сентября / фото: ventusky

В Украине ударит +10

По данным Meteoprog, 4 сентября температура воздуха опустится до +10 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха будет 10-23 градуса тепла.

Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Там температура воздуха будет 17-31 градус тепла.

погода 4 сентября
Прогноз погоды в Украине 4 сентября / фото: meteoprog

Погода 4 сентября в Киеве

В Киеве 4 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер будет северным и северо-восточным со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью 13-15°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 4 сентября
Прогноз погоды в Украине 4 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Похолодает до +10 и ударят грозовые дожди: где в Украине будет холоднее всего

Похолодает до +10 и ударят грозовые дожди: где в Украине будет холоднее всего

19:32 Синоптик
Мобилизованных станет больше: в Украине обновили список болезней для оценки пригодности

Мобилизованных станет больше: в Украине обновили список болезней для оценки пригодности

18:13 Украина
Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

17:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:32

Похолодает до +10 и ударят грозовые дожди: где в Украине будет холоднее всего

19:19

От гормонов до контакта с телефоном: что может вызвать акне на лице

18:43

"Высадка десанта": ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами

18:41

Это убивает его: эксперт рассказала ошибки в использовании фена, из-за которых он ломается

18:13

Мобилизованных станет больше: в Украине обновили список болезней для оценки пригодности

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:10

Главная фанатка Олега Винника показала, как сейчас выглядит его грустная жена

18:09

"Этой осенью будет бум": Резников раскрыл интересные детали по поводу украинских БПЛА

17:50

Женщина бросила мужа из-за прозвища, которым он обзывал ей в переписке с друзьями

17:25

Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

Реклама
17:07

Церковный праздник 4 сентября: что нельзя делать на Вавила Антиохийского

16:58

ВСУ будут применять F-16 на войне весной - Резников

16:44

Быстрые завтраки за 5 минут: интересные идеи для приготовления

16:39

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

16:35

Очень сильные молитвы за сына, который пошел на войну: тексты в защиту от беды

16:22

Ударит почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная магнитная буря

15:54

У Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии

15:40

Как быстро убрать живот: фитнес-тренер рассказала о 6 самых эффективных упражненияхВидео

15:32

Известная украинская певица стала мамой и показала личико младенца

15:05

Что сделать 5 сентября, чтобы уберечь себя от болезней: приметы и запреты

14:59

"Есть ракетный запас": ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины

Реклама
14:57

Что категорически нельзя, когда поднялось давление: проверь себя

14:48

Латышская журналистка засветила Аллу Пугачеву без фильтров

14:41

ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов

13:58

"Не могут смириться": в ВСУ назвали причину масштабной атаки дронов по Одесской области

13:36

Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, оптимист вы или пессимист

13:36

"Синица" перелетела в Украину: детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажемВидео

13:24

РФ намеренно ударила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом – Братчук

13:09

Как приучить котенка к лотку, если он ходит в другое место: действенные советы

12:42

"Никогда не вернутся": мужчина рассказал, как избавиться от муравьев за копейки

12:39

Бывшая жена Орландо Блума ждет ребенка от миллиардера

12:27

"Зерновой коридор" запустили без РФ: Зеленский раскрыл детали

12:26

"Пир во время чумы": сеть возмутило громкое празднование Дня города в Одессе

12:09

Минимализм и геометрия: какой маникюр будет в тренде осенью-2023

11:53

Вена любви: почему обручальное кольцо надевают на безымянный палец

11:52

"Крик души": жену "мертвого" актера Янина обманули про его смерть

11:39

Угроза блэкаутов в Украине: эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений

11:27

Что хорошо растворяет волосы в трубах: 3 средства, которые спасут от засоров

11:14

"Недостаточно систем ПВО": в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ

10:49

Украина может добиться победы к 2025 году: британский генерал назвал условия

09:59

Первые заморозки идут в Украину: синоптик назвал даты

Реклама
09:51

Разоблачаем миф: что означает полоска на тюбике с зубной пастой

09:32

Американцы таки раздели Рамзана Ахматовичамнение

09:24

Комбата Томова уложили лицом в землю: как взяли в плен разведчиков РФ – видеоВидео

08:57

Нужен обычный карандаш: как починить светодиодную лампу за 5 минут

08:57

ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян: генерал оценил перспективы прорыва

08:26

ВСУ прорываются вперед на Запорожье: в ISW назвали направление

07:30

РФ ударила десятками дронов по югу Одесчины, есть раненые и "прилеты"

06:55

Хватит ли Украине газа, чтобы пройти зимумнение

03:00

Эксперт спрогнозировал, станет ли прекращение транзита газа из РФ апокалипсисом для Украины

03:00

"На государство уже никто не рассчитывает": Закревский рассказал, замерзнут ли украинцы зимой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять