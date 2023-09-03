Похолодает до +10 и ударят грозовые дожди: где в Украине будет холоднее всего

Из-за значительных осадков во Львовской и Ивано-Франковской областях повысится уровень воды.

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Прогноз погоды в Украине 4 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 4 сентября будет дождливая. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Во многих областях будет грозовой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Из-за значительных осадков во Львовской и Ивано-Франковской областях повысится уровень воды.

Погода 4 сентября

В Украине 4 сентября будет облачно с прояснениями. В большинстве западных областей будут дожди с грозами. Осадки прогнозируют также в Винницкой, Житомирской, местами Киевской, Черкасской, Днепропетровской и Одесской областях, восточных областях.

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В этот день ветер будет северным и северо-восточным. Его скорость будет достигать 5-10 м / с.

"Температура ночью 11-16°, на юге и юго-востоке страны до 19°; днем в западных, северных и Винницкой областях 19-24°, на остальной территории 24-29°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 4 сентября / фото: ventusky

В Украине ударит +10

По данным Meteoprog, 4 сентября температура воздуха опустится до +10 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха будет 10-23 градуса тепла.

Жарче всего будет в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Там температура воздуха будет 17-31 градус тепла.

Прогноз погоды в Украине 4 сентября / фото: meteoprog

Погода 4 сентября в Киеве

В Киеве 4 сентября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Ветер будет северным и северо-восточным со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 19-24°; в Киеве ночью 13-15°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 4 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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