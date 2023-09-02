Врывается серьезная непогода: многие регионы будут под грозовыми дождями

Температура воздуха 3 сентября опустится до 12 градусов тепла. Холоднее всего будет в двух областях.

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Прогноз погоды в Украине 3 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 3 сентября будет дождливая. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Во многих областях будет грозовой дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине ударит +12

По данным Meteoprog, 3 сентября температура воздуха опустится до +12 градусов. Холоднее всего будет в Сумской и Житомирской областях. Там температура воздуха будет 12-24 градуса тепла. На территории Волынской, Львовской, Ровенской, Винницкой областей будет 13-22 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине 3 сентября / фото: meteoprog

Жарче всего будет в Луганской и Николаевской областях. Там температура воздуха будет 16-31 градус тепла.

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По данным Укргидрометцентра, на территории некоторых западных, центральных и северных областей будут сильные дожди с грозами.

Прогноз погоды в Украине 3 сентября / фото: ventusky

Погода 3 сентября в Киеве

В Киеве 3 сентября будет переменная облачность. Ночью синоптики осадков не прогнозируют. Днем ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет сменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 3 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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