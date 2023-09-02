Такого затяжного шторма давно не было: Украину накрыла мощнейшая магнитная буря

Украину накрыла сильнейшая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигала почти 9-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Магнитная буря накрыла Украину еще 27 августа. Тогда ее мощность была на уровне почти 5-ти баллов. 30 августа мощность шторма резко выросла до почти 9-ти баллов, что сделало её самой мощной в этом месяце.
31 августа магнитная буря стала слабее, её мощность опустилась до почти 5-ти баллов. 1 сентября сила шторма вновь усилилась и достигла почти 6-бального уровня.
Ожидалось, что буря утихнет 2 сентября, однако она осталась на том же уровне. Теперь ждать спада мощности стоит лишь 4 сентября - опустится до 4 баллов.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 5 вспышек - В, М и С класса. Сейчас на Солнце зафиксировано 12 пятен.
Специалисты считают, что 3 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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