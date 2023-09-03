Ударит почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная магнитная буря

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма скоро достигнет почти 8-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, 31 августа мощность магнитной бури достигала 4 баллов. Уже 1 сентября сила шторма увеличилась до почти 6-ти баллов.
Ожидается, что магнитная буря станет слабее лишь 4 сентября - опустится до 4 баллов. Однако уже 5 сентября мощность шторма вновь резко повысится и будет достигать почти 8-ми баллов. Лишь после этого буря может пойти на спад.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек - В, М и С класса. Сейчас на Солнце зафиксировано 14 пятен.
Специалисты считают, что 3 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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