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Ударит почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
3 сентября 2023, 16:22 обновлено 3 сентября, 16:57
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Ожидается, что самая мощная вспышка магнитной бури будет 5 сентября.
магнитная буря, погода, солнце
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма скоро достигнет почти 8-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, 31 августа мощность магнитной бури достигала 4 баллов. Уже 1 сентября сила шторма увеличилась до почти 6-ти баллов.

Ожидается, что магнитная буря станет слабее лишь 4 сентября - опустится до 4 баллов. Однако уже 5 сентября мощность шторма вновь резко повысится и будет достигать почти 8-ми баллов. Лишь после этого буря может пойти на спад.

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магнитная буря
Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 7 вспышек - В, М и С класса. Сейчас на Солнце зафиксировано 14 пятен.

Специалисты считают, что 3 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 10%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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