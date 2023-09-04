Резко похолодает, местами будет +6: погода в Украине на неделю

Погодные условия в Украине постепенно будут становиться более осенними. Днем еще будет держаться теплая и местами жаркая температура, но ночью будет холодать.

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Погода в Украине на неделю – резко похолодает, кое-где будет +6/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю с 4 по 10 сентября будет преимущественно солнечной и теплой, но теплые и местами жаркие температуры будут держаться только днем. По ночам уже постепенно будет перебирать на себя позиции осень, и температура воздуха по областям будет относительно холодной.

Таким прогнозом на нынешнюю неделю поделился кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич, пишет Meteoprog. Он отмечает, что в нашей стране температурный фон окажется немного выше нормы, а количество осадков будет очень малым.

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Также он отметил, что малое количество осадков и низкая влажность будут способствовать развитию засухи, а это в свою очередь будет создавать пожарную опасность в лесах.

Дневная температура воздуха в нашем государстве по разным областям в течение недели будет колебаться от +23 до +32 градусов. Ночные температуры местами в определенные дни будут опускаться даже до +6°С (в Карпатах, северных и восточных областях 8 сентября), а самая высокая ночная температура составит +18°С.

Погода в Украине 4 сентября

В понедельник, 4 сентября, кратковременные дожди с грозами будут в западных, восточных и Киевской областях. Во всех остальных регионах преимущественно осадков не ожидается. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+18°С, днем +26...+31°С; в западных и северных областях +18...+23°С.

Погода в Украине 5 сентября

Во вторник, 5 сентября, преимущественно на всей территории государства осадки не ожидаются. Небольшие дожди и грозы ночью возможны только в Приазовье, а также на севере Левобережья. Также синоптик предупредил, что в западных областях ночью и утром возможен туман.

Ветер будет северный, 5-10 м/с, в западной части переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17°С, в Крыму до +21°С. Днем воздух прогреется до +23...+ 28°С, в Николаевской и Одесской областях +30...+ 31°С.

Погода в Украине 5 сентября/ meteoprog

Погода в Украине 6 сентября

В среду, 6 сентября, осадков не предвидится. В западной части штата ночью и утром будут туманы. Ветер преимущественно северной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...+16°С, днем +23...+28°С, в восточных и южных областях до +31°С.

Погода в Украине 6 сентября/ meteoprog

Погода в Украине 7 сентября

В четверг, 7 сентября, сохранится теплая и солнечная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°С, днем +23...+28°С, в южных областях и в Приазовье до +32°С.

Погода в Украине 7 сентября/ meteoprog

Погода в Украине 8 сентября

В пятницу, 8 сентября, ожидается малооблачная, сухая и теплая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье возможны отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16°С, в Карпатах, северных и восточных областях +6...+11°С. Днем воздух прогреется до +23...+ 28°С, на крайнем юге и в Крыму местами +30...+31°С.

Погода в Украине 9 и 10 сентября

В выходные, 9-10 сентября, осадков также не ожидается. Погода будет безоблачной и солнечной в большинстве областей. Ветер будет переменным направлением, слабым. Температура воздуха ночью составит +10...+15°С, днем +24...+29°С.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине осенью 2023

Также ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Он отметил, что лето задержится еще на 2-3 недели. Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.

В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала, когда в Украине начнется осенняя погода. В первые дни сентября 2023 не стоит ждать прохлады, ведь жара не будет сходить с дистанции. Погода в Украине в сентябре устроит украинцам "волны" температур.

Народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине осенью 2023 год. Теплая погода еще будет сохраняться в сентябре, однако уже в октябре будет существенное похолодание. В этот осенний период, который уже приближается, стоит быть готовыми к ранним заморозкам.

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