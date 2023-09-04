Кто придумал слово "мрія" и почему Тарас Шевченко его не знал: объяснение языковеда

Слово "мрія" для современного украинского языка уже не диковинка – его все знают и очень активно используют в речи. Однако не всем известно, что оно на самом деле имеет не очень долгую историю использования, ведь, по сравнению со многими другими словами, оно появилось относительно недавно.
Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке рассказал историю возникновения этого слова.
"Наверное, все люди любят мечтать. Но не все знают, что слово "мрія" в нашем языке появилось не так давно. Кто бы мог подумать, Тарас Шевченко не знал такого слова. Оно вошло в наш язык после его смерти", – отметил языковед.
Придумал это слово украинский писатель Михаил Старицкий, автор кинопьесы, по которой был снят знаменитый кинофильм "За двумя зайцами".
"Он придумал это слово и использовал в стихотворении, которое посвятил матери Леси Украинки Елене Пчелке. Это был 1873 год, почти 150 лет назад. Новосозданное слово "мрія" пришлось по душе писательнице, и зазвучало в ее стихах. А потом его подхватили читатели, оно пошло в народ и попало в словари. Все любят мечтать, летать в небесах. Поэтому не зря самый большой транспортный самолет в мире назван словом "Мрія", – подытожил Авраменко.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Ранее языковед Авраменко объяснил, что значит "скривитися як среда на п'ятницу". История этого фразеологизма восходит к древности и связана с религиозными верованиями и постом.
Напомним, ранее языковед Авраменко объяснил, как сказать по-украински – ходить "трусцой" и "на цыпочках". Довольно часто мы используем суржиковые слова, не догадываясь, что украинский язык богат благозвучными соответствиями.
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