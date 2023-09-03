Почему неправильно писать "З Днем народження": Авраменко ошарашил ответом

Согласно украинскому правописанию, есть только три праздника, все слова в которых пишутся с большой буквы.

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Авраменко объяснил, почему неправильно писать "З Днем народження"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Когда мы поздравляем кого-то с днем рождения, на самом деле неправильно писать слово "день" в этой фразе с большой буквы. В названиях частных праздников все слова пишутся из маленьких букв.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно писать названия украинских праздников, и в названиях каких трех праздников все слова пишутся с большой буквы.

"Сегодня разговор о правописании. А именно – выясним, в названиях каких праздников все слова пишем с большой буквы. Частные праздники пишем со строчной буквы, например, "день народження". А вот с государственными праздниками иначе", – отметил языковед.

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Он объяснил: если название государственного праздника состоит из двух или более слов, то только первое слово надо писать с большой буквы: "Новий рік", "День учителя", "День пам’яті та примирення".

"Но есть три высших государственных праздника, в названиях которых все слова по действующему правописанию пишем с большой буквы. А именно: "День Конституції України", "День Соборності України" і "День Незалежності України", – сказал Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко объяснил, как сказать по-украински – ходить "трусцой" и "на цыпочках". Довольно часто мы используем суржиковые слова, не догадываясь, что украинский язык богат благозвучными соответствиями.

Также Авраменко ранее объяснил, почему нельзя говорить "зігнути ноги в колінах" и "підніматися вверх". Такие фразы и подобные им содержат лишнее слово, что делает из выражения "масло масляное". По этой же причине нельзя говорить "кожна хвилина часу" и "вільна вакансія".

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