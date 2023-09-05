Врежет 8-бальная буря: Украину накрыл сильный геомагнитный шторм

Магнитная буря продлится в Украине минимум три дня. Ожидается, что лишь после этого она пойдет на спад.

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Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма скоро достигнет почти 8-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, после небольшого ослабления мощность бури резко повысилась до почти 8-бального уровня. Ожидается, что 6 сентября ее сила не уменьшится.

Лишь 7 сентября буря немного утихнет, а ее сила будет достигать почти 6-ти баллов. Лишь после этого шторм будет идти на спад.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек - М и С класса. Сейчас на Солнце зафиксировано 30 пятен.

Специалисты считают, что 6 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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