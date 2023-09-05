Врежет 8-бальная буря: Украину накрыл сильный геомагнитный шторм

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма скоро достигнет почти 8-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, после небольшого ослабления мощность бури резко повысилась до почти 8-бального уровня. Ожидается, что 6 сентября ее сила не уменьшится.
Лишь 7 сентября буря немного утихнет, а ее сила будет достигать почти 6-ти баллов. Лишь после этого шторм будет идти на спад.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек - М и С класса. Сейчас на Солнце зафиксировано 30 пятен.
Специалисты считают, что 6 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 15%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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