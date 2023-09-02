Войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться – разведка Британии

Силы обороны Украины вышли на главную линию "обороны" российских войск на Мелитопольском направлении, рассказали аналитики Минобороны Британии.

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ВСУ успешно продвигаются к югу Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, DeepState

Армия Украины вышла на главную линию "обороны" оккупационных войск агрессора России на Мелитопольском направлении. Враг пытается остановить продвижение Сил обороны. Россияне наступают в районе Купянска, пытаясь отвлечь украинские войска, однако рискуют сами разделить свои группировки. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке разведки Британии говорится о том, что ВСУ на Мелитопольском направлении (британцы называют его Ореховским, - ред.) вышли на главную линию "обороны" захватчиков.

Оккупанты, в свою очередь, наступают в районе Купянска. Там атакуют подразделения 58-й общевойсковой армии и ВДВ РФ.

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Как полагают аналитики, российские войска, скорее всего, пытаются отвлечь армию Украины от контрнаступления на юге и разделить свои силы между Мелитопольским и Купянским направлениями. Под Купянском с июня россияне достигли "скромных успехов". Однако маневры оккупантов могут привести к тому, что они сами могут разделить свои группировки.

"Россия рискует разделить свои силы, пытаясь предотвратить украинский прорыв", - подчеркнули в британской разведке.

Контрнаступление ВСУ

Журналисты американского издания The Wall Street Journal написали, что ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-восточном фронте. По их информации, украинские десантники ведут бои с российскими захватчиками в районе Вербового Запорожской области.

ВСУ достигли успехов за последние 72 часа, сказал представитель Белого дома Джон Кирби. По словам американского чиновника, армия Украины продвинулась на Запорожском направлении.

Украинцы снова превзошли ожидания, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя контрнаступление ВСУ. Как полагает Столтенберг, ВСУ способны прорваться через некоторые "оборонительные" линии оккупантов.

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