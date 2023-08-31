УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

Андрей Ганчук
31 августа 2023, 16:11 обновлено 31 августа, 16:19
201
Десантники ВСУ ведут бои с оккупантами агрессора России на их укрепленных позициях на окраине Вербового Запорожской области, пишут журналисты.
ВСУ, войска РФ
Украина впервые прорвала главную российскую "оборонительную" линию, где мины, поля, траншеи и заграждения от танков - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в боях с оккупационной армией России прорвали основную вражескую "оборонительную" линию на юго-восточном фронте. Десантники ВСУ бьются с захватчиками на их укрепленных позициях в районе Вербового. Также украинские войска вышли на главную линию "обороны" войск РФ к югу от Работино Запорожской области.

В материале The Wall Street Journal речь идет о том, что украинские войска смогли прорвать основную линию оккупантов на юго-востоке. Американские журналисты опубликовали информацию со ссылкой на неназванного офицера ВСУ.

Как утверждает собеседник, десантники ВСУ бьются с российскими захватчиками на окраине населенного пункта Вербовое. Кроме того, войска вышли на главную линию "обороны" вражеских сил к югу от деоккупированного Работино.

видео дня

В частности, описывая продвижение сил обороны Украины, собеседник поднял три пальца, таким образом обозначив три линии атаки сквозь укрепленные позиции оккупантов на западном фланге Вербового.

"Значение этого наступления заключается в том, что Украина впервые прорвала главную российскую оборонительную линию — разветвленную систему минных полей, траншей и противотанковых заграждений, прикрытых артиллерией", - указано в материале.

Также журналисты добавили, что силы обороны осуществляют попытки усилить "трещины" в российской линии, чтобы создать подходящее пространство для прорыва тяжелой военной техники.

Контрнаступление ВСУ

Украинские воины продвинулись на Запорожье, сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович. По его словам, войска достигли успехов на Мелитопольском направлении.

ВСУ продвинулись в Запорожской области и наступают на юге от Бахмута, рассказали в Генеральном штабе. Войска закрепляются на освобожденных позициях и наносят огневые удары по российским захватчикам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ – поражена вражеская цель на дальности более 700 километров. Скорее всего, гарант имел ввиду удар по аэродрому в Пскове на территории РФ, в результате которого были уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Запорожская область войска России The Wall Street Journal контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

16:11 Мир
"Наша армия не настолько велика": Данилов заявил о потерях ВСУ в войне

"Наша армия не настолько велика": Данилов заявил о потерях ВСУ в войне

15:23 Украина
Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

14:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:35

Тарифы на газ в сентября: сколько придется украинцам выложить из своего кармана

16:26

Оккупанты боятся прорыва ВСУ на территорию РФ: возле границы с Украиной стягивают подмогу

16:16

Добрый или скрытный: интересная оптическая иллюзия, которая покажет, кто вы на самом деле

16:14

Как очистить кашу от жучков: проверенные способы на случай напасти

16:11

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:08

Оно там не случайно: зачем нужно отверстие в лезвии ножа

15:58

Запутанная загадка для самых внимательных: нужно найти слово "лайм" за 7 секунд

15:56

"Вы неизбежно проиграете": Данилов жестко упрекнул Германию

15:54

Кацурина показала на милых фото, как Дантес заботится о ее детях

Реклама
15:41

Бутылки на улицах и дуэт с участником: подробности 1 выпуска Голосу країни-13

15:23

"Наша армия не настолько велика": Данилов заявил о потерях ВСУ в войне

15:19

Цитаты про любовь: фразы и выражения, которые ошеломят своей романтичностью

15:12

Нашел молодую: у бывшего мужа Дженнифер Энистон новый роман - СМИ

15:01

Жданов назвал город, освобождение которого позволит взять огнем "коридор" в Крым

14:54

Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

14:45

Украину накрыла самая мощная магнитная буря месяца: накрыл почти 9-бальный шторм

14:43

"Будет очень тяжело": энергетик рассказал о готовности Украины к новому сезону

14:03

Жир отойдет на глазах: как легко почистить сетку вытяжки

14:02

Есть три версии: правоохранители не исключили подрыв вертолетов Ми-8 на Донбассе

13:44

Гости пальчики оближут: рецепт простого и универсального маринада для грибов

Реклама
13:37

Смотри на мир особым взглядом: на 1+1 Украина стартует новый осенний сезон

13:30

Поразили цель на дальности более 700 км: Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ

13:29

Какие рыбки притягивают деньги и где лучше поставить аквариум по феншуй

13:17

Что нужно принести в дом 1 сентября, чтобы был достаток: приметы и запреты дня

13:03

ВСД - не приговор: что нельзя делать при вегето-сосудистой дистонии

13:00

Таро-прогноз на полнолуние 31 августа 2023: Рыбам - знак судьбы, Овнам - бегствоВидео

12:58

Назад в школу: украинские фешн-блогеры показали стильные образы на сентябрь

12:50

Полицейская стрельба в Днепре: в ГБР пояснили, был ли погибший пьяным

12:33

Александр Эллерт рассказал, как покинул страну во время войны

12:12

США перебросят в Британию 54 ядерных бомбардировщика F-35 – The Telegraph

12:03

В Британии - новый глава Минобороны: что изменится для Украины с приходом Гранта Шеппса

11:58

Не стоит даже поднимать: чем опасен сатанинский гриб и почему

11:52

Кому из украинцев "рубанут" пенсию: как не остаться без заслуженных денег

11:22

Никто не догадается, что за вкуснотища на столе: рецепт знаменитого десерта из лавашаВидео

11:21

"Путин обвинил Лукашенко в сговоре": в Сети раскрыли детали ссоры двух диктаторов

10:58

Сантехник не нужен: как пробить засор в канализации за 2 минуты подручными средствами

10:52

Кто рискует потерять бронь от мобилизации: разъяснение чиновников

10:46

В Донецкой области разбились два украинских вертолета Ми-8

10:43

Favbet Foundation передал разведчикам ВСУ микроавтобус

10:25

Лето задержится еще на 2-3 недели: какой будет погода в Украине в сентябре 2023

Реклама
10:04

Ученый год носил птичью голову, чтобы подружиться с пернатыми: что из этого вышло

10:04

Сезон тихой охоты: секрет быстрой чистки грибов без хлопот

09:54

"Традиционные мероприятия": эксперт назвал украинцам простые способы пережить блэкауты

09:48

ВСУ продвинулись в Запорожской области и наступают на юге от Бахмута – Генштаб

09:24

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

09:14

Когда котлеты уже надоели: что приготовить из фарша на сковороде и в духовке

09:12

Гороскоп на завтра 1 сентября 2023: Близнецам - денежные потери, Ракам нужен отдых

08:59

"Считаю себя более компетентным": Гиркин из СИЗО решил "подвинуть" Путина с поста президента

08:52

Новая почта уплатила 5 млрд грн налогов за полгодаФото

08:51

Имел ли право полицейский расстрелять мужчину в Днепремнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять