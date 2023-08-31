ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

Десантники ВСУ ведут бои с оккупантами агрессора России на их укрепленных позициях на окраине Вербового Запорожской области, пишут журналисты.

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Украина впервые прорвала главную российскую "оборонительную" линию, где мины, поля, траншеи и заграждения от танков - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины в боях с оккупационной армией России прорвали основную вражескую "оборонительную" линию на юго-восточном фронте. Десантники ВСУ бьются с захватчиками на их укрепленных позициях в районе Вербового. Также украинские войска вышли на главную линию "обороны" войск РФ к югу от Работино Запорожской области.

В материале The Wall Street Journal речь идет о том, что украинские войска смогли прорвать основную линию оккупантов на юго-востоке. Американские журналисты опубликовали информацию со ссылкой на неназванного офицера ВСУ.

Как утверждает собеседник, десантники ВСУ бьются с российскими захватчиками на окраине населенного пункта Вербовое. Кроме того, войска вышли на главную линию "обороны" вражеских сил к югу от деоккупированного Работино.

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В частности, описывая продвижение сил обороны Украины, собеседник поднял три пальца, таким образом обозначив три линии атаки сквозь укрепленные позиции оккупантов на западном фланге Вербового.

"Значение этого наступления заключается в том, что Украина впервые прорвала главную российскую оборонительную линию — разветвленную систему минных полей, траншей и противотанковых заграждений, прикрытых артиллерией", - указано в материале.

Также журналисты добавили, что силы обороны осуществляют попытки усилить "трещины" в российской линии, чтобы создать подходящее пространство для прорыва тяжелой военной техники.

Контрнаступление ВСУ

Украинские воины продвинулись на Запорожье, сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович. По его словам, войска достигли успехов на Мелитопольском направлении.

ВСУ продвинулись в Запорожской области и наступают на юге от Бахмута, рассказали в Генеральном штабе. Войска закрепляются на освобожденных позициях и наносят огневые удары по российским захватчикам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ – поражена вражеская цель на дальности более 700 километров. Скорее всего, гарант имел ввиду удар по аэродрому в Пскове на территории РФ, в результате которого были уничтожены четыре транспортных самолета Ил-76.

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