ВСУ продвинулись в Запорожской области и наступают на юге от Бахмута – Генштаб

Силы обороны Украины закрепляются на занятых рубежах и наносят огневой удар по позициям российских оккупантов, сказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.

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ВСУ достигли успеха в направлении Новоданиловка-Новопокровка - спикер Генштаба / Коллаж:92-я ОМБр, Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступательной операции продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В направлении на юг Запорожской области удалось добиться продвижения, военные закрепляются на новых позициях. Войска атакуют и южнее Бахмута. Об этом заявил представитель Генерального штаба Андрей Ковалев.

Как сообщает Military Media Center, он рассказал о том, что украинские войска достигли успеха в направлении Новоданиловка-Новопрокоповка и закрепляются на отвоеванных позициях.

"В направлении Новоданиловка – Новопрокоповка (силы обороны Украины, - ред.) достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника", - отметил Ковалев. видео дня

Также Андрей Ковалев подчеркнул, что украинские войска продолжают вести наступательные операции южнее Бахмута.

Контрнаступление ВСУ

ВСУ смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье, заявил начальник городской военной администрации Токмака Александр Чуб. По его словам, украинские войска все ближе продвигаются к оккупированному Токмаку.

Командующий сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что войска РФ хотят прорваться на Луганщине. Самые сложные бои идут на Купянско-Лиманском направлении. Украинские войска наступают на Бахмутском направлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что ВСУ в ходе контрнаступления превзошли все ожидания. Украинские войска способны прорваться через некоторые укрепленные линии "обороны" российских оккупантов.

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