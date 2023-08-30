ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

Армия Украины сдерживает попытки оккупантов агрессора России продвинуться на Купянско-Лиманском направлении, сказал Александр Сырский.

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ВСУ срывают планы противника и постепенно продвигаются вперед - Сырский / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Сырского, 33-я ОМБр

Ситуация на восточном фронте остается сложной. Войска Украины сдерживают попытки оккупантов России наступать на Купянско-Лиманском направлении. Захватчики хотят прорвать оборону ВСУ в Луганской области. Украинские войска наступают на Бахмутском направлении. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский.

Как сообщает Military Media Center, он рассказал о том, что обстановка на востоке остается сложной. Наиболее ожесточенный бои ведутся на направлении Купянск-Лиман в районах Райгородки и Ковалевки Луганской области. Там захватчики пытаются прорвать украинскую обороны и используют для этого штурмовые отряды на бронетехнике.

"Одновременно враг осуществляет перегруппировку, заводит новые части с территории РФ с целью наращивания численности и боеспособности своих войск", - отметил генерал.

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По его словам, ожесточенные бои идут и Бахмутском направлении – у Бахмута, Курдюмовки, Ягодного и Андреевки. Оккупанты контратакуют и пытаются вернуть утраченные позиции.

"Мы принимаем все меры для срыва планов противника и постепенно продвигаемся вперед", - подчеркнул Александр Сырский.

Контрнаступление ВСУ

В Минобороны назвали следующие цели сил обороны Украины после освобождения Работино. Войска движутся юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки.

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге, вследствие чего российские оккупанты вынуждены отступать, сказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские войска укрепляются на отвоеванных позициях.

Армия Украины продвинулась на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. Оккупанты атакуют на Купянско-Лиманском направлении.

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