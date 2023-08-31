Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

На Мелитопольском направлении в Запорожской области украинские военные продвинулись вперед в глубину обороны российских оккупантов.
Во время продвижения они захватили российские позиции и уничтожили до роты оккупантов. Об этом сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.
Он отметил, что вперед на этом направлении продвинулся личный состав штурмовых групп бригад "гвардии наступления" во взаимодействии с подразделениями ВСУ.
"Во время проведения наступательных действий гвардейцы ликвидировали до роты захватчиков и захватили их позиции, а вблизи Новопрокоповки уничтожили МТЛБ (МТЛБ – легкий плавучий бронетранспортер) противника", – рассказал Николай Уршалович.
Кто такой Николай Уршалович
Николай Уршалович – полковник, заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины.
Участвовал в боях за освобождение Славянска, в зоне боевых действий находился с начала июня по август 2014-го. 19 июля 2014 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени, 25 марта 2020 года — медалью "За военную службу Украине", пишет Википедия.
Ситуация на фронте
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в Telegram, что на Донбассе сейчас продолжаются активные боевые действия на Лиманском направлении.
"Там сейчас враг прилагает немалые усилия для наступления в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Но безуспешно. Наши защитники уничтожают врага и не дают реализовать его планы. На Бахмутском направлении силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Тяжелые бои продолжаются в Клещиевке, Курдюмовке, Андреевке. Есть определенные успехи, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщила Маляр.
Она отметила, что на юге Украины продолжается наступательная операция наших войск. У украинских воинов есть определенные успехи, в частности на направлении Новоданиловка-Новопрокоповка. Защитники Украины закрепляются на достигнутых рубежах.
Война в Украине
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал контрнаступление ВСУ и отметил, что украинцы снова превзошли ожидания. Украинские военные успешно оттесняют оккупантов, постепенно выбивают противника с позиций и способны прорваться через некоторые укрепленные линии обороны.
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что ВСУ продвинулись на Запорожье и наступают на юге от Бахмута. Силы обороны Украины закрепляются на занятых рубежах и наносят огневой удар по позициям российских оккупантов, сказал спикер Генштаба Андрей Ковалев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ. Вооруженные силы Украины успешно применили свое дальнобойное оружие по вражескому объекту. Цель поражена на дальности более 700 километров.
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