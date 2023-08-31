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Полицейская стрельба в Днепре: в ГБР пояснили, был ли погибший пьяным

Дмитрий Видоменко
31 августа 2023, 12:50 обновлено 31 августа, 12:53
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Сотрудники Госбюро расследований пока не может подтвердить, что в крови погибшего мужчины из-за стрельбы в Днепре обнаружили алкоголь.
ГБР, коп
В ГБР говорят, что у правоохранителей сейчас много работы в рамках расследования инцидента со стрельбой в Днепре / коллаж Главред, фото УНИАН и Нацполиция

Государственное бюро расследований пока не может достоверно подтвердить, что в крови мужчины, который погиб после выстрелов патрульного полицейского в Днепре, обнаружены следы употребления алкоголя. Об этом заявила советница по коммуникации ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

Советница отметила, что окончательно результаты судебно-медицинских экспертиз еще не готовы. А как только они будут готовы и действительно будет подтверждение о количестве алкоголя в крови – ГБР сразу об этом сообщит общественности.

"Когда ГБР сообщало об этой ситуации, которое будет заниматься расследованием, мы указывали, что есть подозрение, что убитый гражданин был в состоянии алкогольного опьянения, когда случился инцидент с полицейскими. Но пока я не могу подтвердить, что эти результаты, обнародованные в интернете, достоверны", - сказала она.

видео дня

По словам Сапьян, у правоохранителей сейчас много работы в рамках расследования этого инцидента.

"Есть видеоматериалы, где зафиксированы нарушения ПДД этим автомобилем. На них зафиксирован стоп-кадром, что именно мужчина находился за рулем. С другой стороны, есть видео с телефонов детей, где якобы на месте водителя находится непосредственно женщина. Я не могу вам сейчас сказать, кто был за рулем", - сказала она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что инцидент случился во вторник, 29 августа. Согласно информации местных пабликов, патрульные полицейские остановили автомобиль с целью проведения проверки, поскольку зафиксировали нарушение. Между водителем и копом произошел конфликт, после чего водитель набросился на полицейских и применил против них физическую силу. После этого один из правоохранителей применил табельное оружие.

Как утверждают очевидцы, водитель мог находиться в состоянии опьянения, а в его автомобиле находились дети.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что сотрудник полиции задержан. Начато досудебное расследование в рамках ч.1 ст. 115 и ч.3 ст. 365 УК Украины (статьи, в рамках которых расследуется возможная причастность граждан к умышленному убийству и превышение служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа).

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