В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

Полицейского задержали по факту превышения полномочий, выясняется правомерность применения правоохранителем табельного оружия при инциденте.

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Полицейский, который применил табельное оружие, задержан, открыто уголовное дело / Коллаж: Главред, фото: соцсети, ГБР

Полицейский, который в ходе конфликта с водителем элитного автомобиля Jaguar в Днепре применил табельное оружие и смертельно ранил мужчину, задержан по факту превышения полномочий. Правоохранители выясняют правомерность применения оружия. Открыто уголовное производство.

В чем суть конфликта в Днепре

Инцидент случился во вторник, 29 августа. Согласно информации местных пабликов, патрульные полицейские остановили автомобиль с целью проведения проверки, поскольку зафиксировали нарушение. Между водителем и копом произошел конфликт, после чего водитель набросился на полицейских и применил против них физическую силу. После этого один из правоохранителей применил табельное оружие.

Как утверждают очевидцы, водитель мог находиться в состоянии опьянения, а в его автомобиле находились дети.

видео дня

"В машине были дети. Мужчина был пьян, избил патрульных: один из них, уже лежа, выстрелил в него. Полицейских доставили в больницу", – сказал очевидец, комментарий которого опубликовал "Днепр оперативный".

Полицейского задержали

В Офисе генерального прокурора сообщили, что сотрудник полиции задержан. Начато досудебное расследование в рамках ч.1 ст. 115 и ч.3 ст. 365 УК Украины (статьи, в рамках которых расследуется возможная причастность граждан к умышленному убийству и превышение служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа).

"По данным следствия, 29 августа в одном из районов г. Днепра двое патрульных полицейских остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали пострадавших из авто и использовали газовый баллончик. В ходе драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. Сейчас причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела", - сказали ОГП.

Что говорят в ГБР

В Государственном бюро расследований отметили, что правоохранители проводят проверку относительно правомерности применения патрульным табельного оружия. В рамках ч.1 ст. 115 и ч.3 ст. 365 УК Украины ему может грозить от 7 до 10 или от 7 до 15 лет лишения свободы.

"В США за нападение на полицейского в некоторых Штатах – от 50 лет до пожизненного"

Прокомментировали инцидент и в социальных сетях.

Журналист Петр Шуклинов на своей странице в социальной сети Facebook написал, что в США за нападение на полицейских нарушителям грозит очень строгое наказание.

По его мнению, инцидент – полноценное нападение на копов, который предусматривает риск потери табельного оружия.

"В Днепре копы остановили машину для проверки. Люди в машине отказались выходить и сопротивлялись. Мужчина и женщина напали на копов. Копы применили спецсредства, но мужчина и женщина повалили копов и продолжили нападение. В результате один из копов достал пистолет и застрелил мужчину. В США за нападение на полицейского в некоторых Штатах – от 50 лет до пожизненного. Огонь открывают просто за невыполнение устных оговорок. Здесь полноценное нападение, угроза потери табельного оружия. Я не знаю, что у в голове у людей, которые нападают на полицейских или военных. С полным салоном детей. Копов отстранили. Продолжается следствие", - написал Шуклинов.

Политический эксперт Тарас Загородний написал, что ситуация лишена логики, а полицейские де-факто предупредили другие преступления, которые мог совершить водитель.

"То есть бухой бык ездил по городу и его остановила полиция. Защитники бухого быка были бы спокойнее, если бы он на переходе, например, ребенка сбил. Логика!" – подчеркнул Загородний.

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