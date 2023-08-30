УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

Андрей Ганчук
30 августа 2023, 09:16 обновлено 30 августа, 09:24
252
Полицейского задержали по факту превышения полномочий, выясняется правомерность применения правоохранителем табельного оружия при инциденте.
Днепр
Полицейский, который применил табельное оружие, задержан, открыто уголовное дело / Коллаж: Главред, фото: соцсети, ГБР

Полицейский, который в ходе конфликта с водителем элитного автомобиля Jaguar в Днепре применил табельное оружие и смертельно ранил мужчину, задержан по факту превышения полномочий. Правоохранители выясняют правомерность применения оружия. Открыто уголовное производство.

В чем суть конфликта в Днепре

Инцидент случился во вторник, 29 августа. Согласно информации местных пабликов, патрульные полицейские остановили автомобиль с целью проведения проверки, поскольку зафиксировали нарушение. Между водителем и копом произошел конфликт, после чего водитель набросился на полицейских и применил против них физическую силу. После этого один из правоохранителей применил табельное оружие.

Как утверждают очевидцы, водитель мог находиться в состоянии опьянения, а в его автомобиле находились дети.

видео дня

"В машине были дети. Мужчина был пьян, избил патрульных: один из них, уже лежа, выстрелил в него. Полицейских доставили в больницу", – сказал очевидец, комментарий которого опубликовал "Днепр оперативный".

Полицейского задержали

В Офисе генерального прокурора сообщили, что сотрудник полиции задержан. Начато досудебное расследование в рамках ч.1 ст. 115 и ч.3 ст. 365 УК Украины (статьи, в рамках которых расследуется возможная причастность граждан к умышленному убийству и превышение служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа).

"По данным следствия, 29 августа в одном из районов г. Днепра двое патрульных полицейских остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети. По требованию выйти из авто водитель и пассажиры отказались. Правоохранители начали силой вытаскивали пострадавших из авто и использовали газовый баллончик. В ходе драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте. Сейчас причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела", - сказали ОГП.

Что говорят в ГБР

В Государственном бюро расследований отметили, что правоохранители проводят проверку относительно правомерности применения патрульным табельного оружия. В рамках ч.1 ст. 115 и ч.3 ст. 365 УК Украины ему может грозить от 7 до 10 или от 7 до 15 лет лишения свободы.

"В США за нападение на полицейского в некоторых Штатах – от 50 лет до пожизненного"

Прокомментировали инцидент и в социальных сетях.

Журналист Петр Шуклинов на своей странице в социальной сети Facebook написал, что в США за нападение на полицейских нарушителям грозит очень строгое наказание.

По его мнению, инцидент – полноценное нападение на копов, который предусматривает риск потери табельного оружия.

"В Днепре копы остановили машину для проверки. Люди в машине отказались выходить и сопротивлялись. Мужчина и женщина напали на копов. Копы применили спецсредства, но мужчина и женщина повалили копов и продолжили нападение. В результате один из копов достал пистолет и застрелил мужчину. В США за нападение на полицейского в некоторых Штатах – от 50 лет до пожизненного. Огонь открывают просто за невыполнение устных оговорок. Здесь полноценное нападение, угроза потери табельного оружия. Я не знаю, что у в голове у людей, которые нападают на полицейских или военных. С полным салоном детей. Копов отстранили. Продолжается следствие", - написал Шуклинов.

Политический эксперт Тарас Загородний написал, что ситуация лишена логики, а полицейские де-факто предупредили другие преступления, которые мог совершить водитель.

"То есть бухой бык ездил по городу и его остановила полиция. Защитники бухого быка были бы спокойнее, если бы он на переходе, например, ребенка сбил. Логика!" – подчеркнул Загородний.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Днепра
Реклама

Главное за день

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:46 Украина
Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:44 Мир
В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробностиНочью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробности
09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

09:00

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановЭксклюзив

08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

Реклама
07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

06:59

Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФФото

06:28

Потенциал производства артиллерии в России обвалилсямнение

06:07

Какой сегодня праздник 30 августа: кого нужно поздравить в этот день

04:50

Растет безработица и Китай погружается в демографическую яму - ИжакВидео

04:15

"Других вариантов нет": журналист описал последствия для Украины, если РФ не развалитсяВидео

03:33

"Ну зачем вы так позоритесь?": Волочкова стала посмешищем в Сети

03:00

Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом

02:30

Яковенко рассказал о радикальном методе Путина повлиять на российскую элитуВидео

02:00

Как солить сало с сахаром: ловкий фокус поразит опытных гурманов

01:30

На вкус будет лучше оливок: как консервировать виноград на зиму - необычный рецепт

Реклама
00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

29 августа, вторник
23:51

"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

23:07

Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

22:47

Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника - Daily Mail

22:44

Наталья Варлей впервые сделала заявление про войну в Украине

22:32

Слухи про роман правда?: экс-холостяка Заливако засекли на месте ДТП с Квитковой

22:22

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:20

"Такая суровая реальность": Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев

21:48

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:47

"Московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале

21:15

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:03

"Безупречно": у Зеленского с сарказмом отреагировали на "тайные похороны" Пригожина

20:59

В Днепре патрульный застрелил мужчину: детали

20:39

Легендарная советская актриса госпитализирована с поражением мозга

20:34

Как убрать налет на языке: можно и в домашних условиях

20:31

Как назвать брелок на украинском: популяризатор языка озвучил колоритное слово

19:36

"Отбросили оккупантов": генерал раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте

19:33

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

19:10

Где и как будут хоронить Пригожина и Уткинамнение

Реклама
18:30

Как сказать на украинском "по крайней мере": Авраменко отметил, какую ошибку делают все

17:54

В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил: полиция открыла делоВидео

17:39

Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

17:39

ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу ХерсонщиныВидео

17:31

Суженый примчится, как стрела: приметы, предвещающие быстрое замужество

17:28

Заворотнюк-старшая вышла в свет и с размахом отметила День рождения

16:53

"Военное положение в России": эксперт раскрыл, прибегнет ли Путин к всеобщей мобилизацииВидео

16:47

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

16:41

Неудачники сентября-2023: астролог Росс назвал 4 знака, которых ждут проблемыВидео

16:26

Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять