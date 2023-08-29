В Днепре патрульный застрелил мужчину: детали

Патрульные остановили авто для проверки. Между ними и водителем завязался конфликт. Мужчина набросился на патрульных, после чего один из них применил оружие.

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В Днепре патрульный застрелил мужчину, который набросился на правоохранителей/ коллаж: Главред, фото: Telegram-канал "Днепр оперативный"

В Днепре патрульные полицейские застрелили мужчину, который набросился на них во время проверки авто. Водитель автомобиля погиб на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный". Также эту информацию уже подтвердили в Патрульной полиции Днепропетровской области.

В местных пабликах отмечается, что патрульные остановили автомобиль для проверки. Между водителем и правоохранителями возник конфликт, в результате которого водитель авто набросился на патрульных и начал их бить. Один из правоохранителей применил огнестрельное оружие.

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Мужчина от полученных ранений погиб на месте. Медики, приехавшие на место происшествия, уже не смогли его спасти.

Очевидцы происшествия рассказывают, что водитель был пьян, и в это время в его авто находились дети.

"В машине были дети. Мужчина был пьян, избил патрульных: один из них, уже лежа, выстрелил в него. Полицейских доставили в больницу", – отметил очевидец, комментарий которого опубликовал Telegram-канал "Днепр оперативный".

Позже в Национальной полиции подтвердили, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину.

"Событие произошло сегодня, 29 августа, на проспекте Ивана Мазепы. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия. Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей", – говорится в сообщении Нацполиции.

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