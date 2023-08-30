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"Других вариантов нет": журналист описал последствия для Украины, если РФ не развалится

Алёна Воронина
30 августа 2023, 04:15
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Путин будет воевать до тех пор, пока будет оставаться в Кремле. Война может быть малой интенсивности, но она затянется.
Украинские военные, Игорь Яковенко
Путин будет воевать до тех пор, пока будет оставаться в Кремле/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Если страна-агрессор Россия после завершения нынешней войны против Украины останется в том виде, в котором она существует сейчас, то она неизбежно будет продолжать вести войну.

Российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливать военные действия. Война может быть меньшей интенсивности, но продолжаться она точно будет. Такое мнение высказал российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Если говорить о перспективах России (после завершения войны против Украины – ред.), то Путин будет воевать. Будет воевать до тех пор, пока он будет в Кремле. Это будет воюющая страна – вполне возможно, что это будет война малой интенсивности, но во всяком случае это будет продолжение войны, усиление, усиление тоталитарного режима", – отметил Яковенко.

По его словам, других перспектив не существует.

"Если Путин у власти – будет война и тот самый фашистский режим, который он создал. Других вариантов нет", – сказал российский оппозиционер и журналист.

Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ прорвали вражескую оборону на юге, оккупанты РФ бросают позиции и отступают. ВСУ закрепляются на новых рубежах и строят дополнительные укрепления, рассказала Наталья Гуменюк.

В Минобороны Украины рассказали, что ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом и враг оказался в ловушке. Защитники выбивают оккупантов из Клещиевки, Курдюмовки и Авдеевки. В районе Бахмута захватчики попали в ловушку и не могут выйти из города.

Напомним, генерал раскрыл детали об успешном продвижении ВСУ на фронте. Украинские артиллеристы за сутки выполнили 1200 задач на Таврическом направлении, рассказал командующий группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

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