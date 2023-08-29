"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

На всех направлениях фронта ситуация развивается довольно динамично, подчеркнула Анна Маляр.

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ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Вооруженные силы Украины ловко продвигаются на Бахмутском направлении. Защитники выбивают оккупантов из Клещиевки, Курдюмовки и Авдеевки. В районе Бахмута захватчики попали в ловушку и не могут выйти из города. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"У нас ситуация развивается довольно динамично на всех направлениях. И если говорить о Востоке, там неплохо мы продвигаемся по Бахмутскому направлению. Это собственно то, что больше всего врага донимает. И поэтому они пытаются отвлечь наши усилия на других направлениях. Там мы движемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут. И там сейчас больше всего говорят о боях в Клещевке, Курдюмовке, Андреевке. Действительно, там продолжаются бои. Понемногу мы там продвигаемся и там есть у нас успехи", - подчеркнула Маляр.

Также заместитель министра обороны рассказала, что примерно две недели назад враг активизировался на Купянско-Лиманского направлении. Россияне пытаются перетащить туда подразделения Сил обороны, чтобы отвлечь внимание от Бахмутского направления.

видео дня

"Началась очень большая их активность (на Купянско-Лиманском направлении – ред.), обстрелы, войска подтянули. Наши их очень мощно остановили и уничтожили. Они восстанавливаются, осуществляют там сейчас перегруппировку и не оставляют своих планов туда двигаться", - добавила Маляр.

Кроме того, она отметила, что по северной границе происходит движение живой силы противника. Россияне перебрасывают свои войска в резервы тех подразделений, которые они как раз используют в наступлении на Купянском и Лиманском направлении.

"Это подтверждение того, что они акцентируют для себя эти направления", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Относительно ситуации на востоке Маляр отметила, что в районе Авдеевки и Марьинки продолжается наступление врага, которое Силы обороны сдерживают.

Ситуация на фронте

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне". Соответствующие видеоролики появились в Сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.

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