УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

Алина Дембицкая
29 августа 2023, 19:33 обновлено 29 августа, 19:33
28
На всех направлениях фронта ситуация развивается довольно динамично, подчеркнула Анна Маляр.
ВСУ
ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Вооруженные силы Украины ловко продвигаются на Бахмутском направлении. Защитники выбивают оккупантов из Клещиевки, Курдюмовки и Авдеевки. В районе Бахмута захватчики попали в ловушку и не могут выйти из города. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

"У нас ситуация развивается довольно динамично на всех направлениях. И если говорить о Востоке, там неплохо мы продвигаемся по Бахмутскому направлению. Это собственно то, что больше всего врага донимает. И поэтому они пытаются отвлечь наши усилия на других направлениях. Там мы движемся по южному флангу. Мы уже и так вышли на много господствующих высот, и собственно враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу продвигаться тоже не могут. И там сейчас больше всего говорят о боях в Клещевке, Курдюмовке, Андреевке. Действительно, там продолжаются бои. Понемногу мы там продвигаемся и там есть у нас успехи", - подчеркнула Маляр.

Также заместитель министра обороны рассказала, что примерно две недели назад враг активизировался на Купянско-Лиманского направлении. Россияне пытаются перетащить туда подразделения Сил обороны, чтобы отвлечь внимание от Бахмутского направления.

видео дня

"Началась очень большая их активность (на Купянско-Лиманском направлении – ред.), обстрелы, войска подтянули. Наши их очень мощно остановили и уничтожили. Они восстанавливаются, осуществляют там сейчас перегруппировку и не оставляют своих планов туда двигаться", - добавила Маляр.

Кроме того, она отметила, что по северной границе происходит движение живой силы противника. Россияне перебрасывают свои войска в резервы тех подразделений, которые они как раз используют в наступлении на Купянском и Лиманском направлении.

"Это подтверждение того, что они акцентируют для себя эти направления", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Относительно ситуации на востоке Маляр отметила, что в районе Авдеевки и Марьинки продолжается наступление врага, которое Силы обороны сдерживают.

Ситуация на фронте

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне". Соответствующие видеоролики появились в Сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

19:33 Украина
США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

16:47 Мир
"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажем

"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажем

15:18 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:33

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

19:10

Где и как будут хоронить Пригожина и Уткинамнение

18:30

Как сказать на украинском "по крайней мере": Авраменко отметил, какую ошибку делают все

17:54

В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил: полиция открыла делоВидео

17:39

Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
17:39

ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу ХерсонаВидео

17:31

Суженый примчится, как стрела: приметы, предвещающие быстрое замужество

17:28

Заворотнюк-старшая вышла в свет и с размахом отметила День рождения

16:53

"Военное положение в России": эксперт раскрыл, прибегнет ли Путин к всеобщей мобилизации

Реклама
16:47

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

16:41

Неудачники сентября-2023: астролог Росс назвал 4 знака, которых ждут проблемыВидео

16:26

Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук

16:25

Девушка покрасила волосы буряком и показала, что из этого вышло

16:02

4 знаков зодиака ждет суперский сентябрь: астролог назвал счастливчиков месяцаВидео

16:00

Молоко не нужно: обладатель звезды Мишлен поделился рецептом идеального скрэмблаВидео

15:40

На украинских заправках подорожал бензин: сколько теперь стоит литр

15:20

Устранение Путина: эксперт раскрыл вероятный сценарий бунта силовиков в РФ

15:18

"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажемВидео

15:14

Женщина показала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки

15:06

Уинстон Черчилль - цитаты о войне, о России и об удаче

Реклама
14:55

В Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом – снова жара: где в сентябре ждать +36

14:51

София Ротару почтила украинских защитников

14:28

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

14:25

Только не на холодильник: куда нельзя ставить микроволновку

13:59

Что делать, если кот подмигивает: о чем говорит необычное поведение питомца

13:56

Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем

13:30

Пострадавшая в лакшери-ДТП с Квитковой заявила, что блогерша летела на красный свет

13:25

Что приносит в дом бамбук: необыкновенные свойства зеленого растения

13:03

В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"

12:36

Только место в погребе занимает: что можно сделать из старого варенья

12:35

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиковЭксклюзив

12:29

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

12:25

Авто для ВСУ: Favbet Foundation передал на донецкий фронт очередной внедорожник

12:20

"С ядерно-космической смехдержавой за деньги играть отказались": в Сети издеваются над сборной России

12:12

"Он очень любил сок": в Киеве прощаются с летчиком "Джусом", погибшим в авиакатастрофеФотоВидео

12:04

"Ягодицы показать, что ли": Алексей Панин на коленях пополз к российской границе

11:47

Чего боятся мошки в доме: лучшие способы избавиться от назойливых насекомых

11:30

Встреча Эрдогана с Путиным: турецкие СМИ раскрыли детали и назвали дату

11:22

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Весам - шанс, Стрельцам - перемены, Скорпионам - кражаВидео

11:21

"Пусть делает донат – и может уезжать": Скрипка отличился высказыванием по поводу мобилизации

Реклама
11:01

"Больно прикасаться к лицу": Санта Димопулос показала серьёзные проблемы с лицом

10:51

Как быстро вывести пятно от тонального крема: три простых и дешевых способа

10:44

Тест по картинке: оптическая иллюзия покажет, есть ли у вас чувство юмора

10:35

Бунт ЧВК Вагнера: эксперт РФ назвал сообщников Пригожина в ФСБ и ГенштабеВидео

10:17

В Украине начались проверки переселенцев: кому могут отменить социальные выплаты

10:17

На это есть пять причин: Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы

09:39

F-16 для Украины: эксперты назвали достоинства и важные недостатки истребителей

09:38

ВСУ мощно потрепали оккупантов: пошли вперед и закрепляются на двух направлениях

09:33

В сентябре Кремль проведет учения войск ОДКБ: в ВСУ оценили угрозу

09:27

На каких дровах нельзя жарить шашлык: 2 породы, которые точно испортят блюдо

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять