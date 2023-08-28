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В начале войны Путин обращался к Шольцу со странной просьбой: Bild узнал подробности

Алина Дембицкая
28 августа 2023, 19:06 обновлено 28 августа, 19:06
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Во время диалога Путин навязывал свое видение Украины, говоря о "демилитаризации" и "денацификации".
В начале войны Путин обращался к Шольцу со странной просьбой: Bild узнал подробности
В начале войны Путин обращался к Шольцу со странной просьбой / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, скриншот

Глава кремлевского режима Владимир Путин на девятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину пытался убедить немецкого канцлера Олафа Шольца признать Крым российским, а так называемые "ЛНР/ДНР" – "независимыми". Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на стенограмму разговора руководителей Германии и Франции, доступ к которой получил журналист Штефан Ламби.

"Кое-что беспокоит меня больше, чем переговоры: Путин вовсе не жалуется на санкции. Я не знаю, делал ли он это в разговоре с вами. Но он вообще не упоминал о санкциях", - сказал Шольц Макрону, на что французский лидер ответил: "И мне тоже".

По словам Шольца, во время диалога Путин навязывал свое видение Украины: "Оон рассказал мне обо всех своих идеях относительно того, как найти компромисс. Он говорил о демилитаризации, денацификации".

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После этого, по словам канцлера, Путин попросил его, чтобы Крым был признан частью России, а также независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Когда я спросил его, возможна ли встреча по Украине, рано или поздно, с вами, мной, Зеленским и с ним, Путиным, он не отказался полностью. Но он назвал два условия. Во-первых, это не должно быть поводом для прекращения огня. Потом он говорил только о нас троих: вы, я и он. Без Зеленского", - приводит Ламби слова Шольца.

Заявления Шольца о войне в Украине

Напомним, ранее Шольц высказался относительно будущего Украины. Он отметил, что страны "Большой семерки" примут в Вильнюсе совместную Декларацию относительно обещаний в сфере безопасности Украины после наступления мира.

Также Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО. Канцлер Германии назвал важное условие вступления Украины в НАТО. Для того, чтобы наша страна могла стать членом Альянса, нужно завершить войну со страной-агрессором Россией.

Кроме того, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что руководство стран Запада не собирается прилагать усилий для резкой смены политического режима в стране-агрессоре РФ, однако российский диктатор Владимир Путин твердо убежден в обратном.

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