Запад не собирается менять режим Путина в России: Шольц сделал заявление

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не планирует прилагать усилия для изменения политического режима в РФ - но Путин убежден в обратном.

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Диктатор Путин твердо убежден, что Запад хочет свергнуть его режим - Шольц / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что руководство стран Запада не собираются прилагаться усилия для резкого изменения политического режима в стране-агрессоре РФ, однако русский диктатор Владимир Путин твердо убежден в обратном. Немецкого политика цитирует портал Deutsche Welle.

"Кто где сидит – мы не решаем. Мы также не планируем менять режим (в России – Главред). Ему (Путину – ред.) придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз – как сообщество открытых обществ, либеральных демократий – и определенным образом надеяться, что свобода – это не вирус")", – добавил канцлер.

Напомним, Шольц высказался насчет будущего Украины. Он отметил, что страны "большой семерки" примут в Вильнюсе совместную декларацию по обещаниям в сфере безопасности Украины после наступления мира.

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Ранее Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО. Канцлер Германии назвал важное условие вступления Украины в НАТО. Для того, чтобы наша страна могла стать членом Альянса, нужно завершить войну со страной-агрессором Россией.

Напомним, Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ. Канцлер Германии заявил, что контрнаступление ВСУ спланировано четко и правильно, Силы обороны Украины продвигаются очень хорошо.

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