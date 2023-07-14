Путин хочет захватить новые территории: Шольц назвал следующую цель РФ

Немецкий канцлер уверен, что необходимо обсуждать гарантии безопасности Украины.

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Олаф Шольц высказался насчет планов Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить соседние территории, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Политик упомянул не только Украину, но и Беларусь.

"Российский президент явно хочет поглотить некоторые соседние территории: у него такой план по Украине. Очевидно, это также его план по Беларуси", — подчеркнул он в ходе правительственной пресс-конференции, сообщает DW.

Немецкий канцлер уверен, что необходимо обсуждать гарантии безопасности Украины. Кроме того, союзники должны быть готовы обеспечить безопасность, когда война России закончится. Канцлер подчеркнул, что никак не может идти речь о том, чтобы "заморозить войну и узаконить российский захватнический набег", как призывают некоторые политики.

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"Именно поэтому важно четко заявить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и что мы не согласимся на навязанный мир. Россия должна вывести войска", — пояснил он.

Войну России против Украины германский канцлер назвал поворотным моментом. По его словам, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в Европе было упразднено понимание того, что границы не должны передвигаться с применением силы.

Шольц добавил, что союзники не согласятся на навязанный мир и Россия должна вывести войска из Украины.

Напомним, Шольц высказался насчет будущего Украины. Он отметил, что страны "большой семерки" примут в Вильнюсе совместную декларацию по обещаниям в сфере безопасности Украины после наступления мира.

Ранее Шольц назвал неизменное условие членства Украины в НАТО. Канцлер Германии назвал важное условие вступления Украины в НАТО. Для того, чтобы наша страна могла стать членом Альянса, нужно завершить войну со страной-агрессором Россией.

Напомним, Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ. Канцлер Германии заявил, что контрнаступление ВСУ спланировано четко и правильно, Силы обороны Украины продвигаются очень хорошо.

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