Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко

У Путина нет цели отменить выборы с помощью мобилизации, их результат уже известен, считает эксперт.

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Путин начал зачистку, он хочет вернуть себе всю полноту власти в РФ - Яковенко / Главред

До выборов президента в стране-агрессоре России остались считанные месяцы, а кремлевский режим уже сейчас ищет пути для еще большего закручивания гаек. Так, осенью, по некоторым данным, могут объявить новую волну мобилизации в РФ, о чем свидетельствует и внесение правок в закон о призыве на военную службу.

В интервью Главреду российский оппозиционер, журналист и социолог Игорь Яковенко рассказал, зачем Кремль собирается провести новую волну мобилизации, мог ли Путин ликвидировать Пригожина как конкурента на выборах, как долго Путин сможет продолжать войну в Украине и что будет с Россией после войны.

В российских медиа поговаривали о том, что Кремль может начать новую волну мобилизации уже в сентябре. Сам Кремль это, естественно, отрицает. Как вы считаете, насколько вообще это вероятно?

То, что людей будут затаскивать на фронт, отправлять на фронт, это очевидно. Потому что Путин будет продолжать войну, ему нужно "пушечное мясо". Можно это называть мобилизацией, можно это называть призывом, но на самом деле это не имеет уже никакого значения.

Тут важно другое – то, что количество людей, которых режим может одновременно отправлять на фронт, ограничено. Причем не желанием Путина и не количеством мобилизационного резерва, то есть не количеством населения в России, а возможностями. Есть достаточно ограниченное количество офицеров, которых можно направлять. Потому что если просто так направить миллион не обученных людей на фронт, то они будут уже даже не "пушечным мясом". Это будет такой "пушечный фарш", приготовленный для отравления украинской земли.

Смотрите интервью Игоря Яковенко Главреду о мобилизации в России:

То есть имеются определенные инфраструктурные ограничения, связанные с обмундированием, вооружением, размещением, слаживанием. Там ограниченное количество полигонов, казарм, и просто так взять, не знаю, 10 миллионов или даже миллион человек и отправить на фронт, то для этого нет возможности.

Если говорить о разовой мобилизации, то это как раз те самые 250-300 тысяч человек, которые были мобилизованы во время частичной мобилизации осенью прошлого года. Такие возможности есть. А вот для тотальной мобилизации, о которой говорят ура-патриоты, возможностей у российского режима не существует. Поэтому мобилизация будет, но она будет примерно в этих пределах.

А с какой целью Путин может ее объявить? Означает ли это, что Россия готовится к неким масштабным действиям на фронте зимой и осенью?

Никаких масштабных действий зимой и осенью не будет. Просто потому, что тот потенциал российской армии, который существует на сегодняшний момент, достаточен для того, чтобы вести войну, прежде всего, оборонительную, то есть защищать те оккупированные территории, которые уже захвачены. Потенциала на то, чтобы захватывать новые территории, у путинской оккупационной армии нет. Потому эта война будет продолжаться, но примерно в том же духе, что и сейчас.

Но для того, чтобы ее продолжать, необходима мобилизация, потому что на фронте люди гибнут и на сегодняшний момент количество потерь у российской оккупационной армии достаточно велико. И для того, чтобы просто продолжать эту войну, необходимо пополнять состав этой оккупационной армии. Ровно для этого и будет проводиться мобилизация.

Издание Bloomberg на днях сообщило, что ФСБ требует от Путина увольнения Шойгу, объявления всеобщей мобилизации и, соответственно, военного положения. Может ли это что-либо изменить в нынешней ситуации, и почему спецслужбы РФ могут на этом настаивать?

Во-первых, я не уверен в том, что издание Bloomberg обладает такими глубокими познаниями в том, что происходит внутри России. Скорее всего там, что называется, слышали звон, но я не уверен, что это точное отражение реальности. Действительно, в российских силовых структурах существуют разные направления мысли, разные настроения, в том числе есть и те, кто хотел бы примерно того, о чем вы сказали. Но я сомневаюсь, что это то решение, которое было принято на коллегии ФСБ. То есть что она приняла решение обратиться к Путину с таким требованием. Это маловероятно. Вернее, это исключено совсем. Я думаю, что в той же коллегии ФСБ существуют разные направления, разные люди, точно так же, как и в коллегии Министерства обороны. И среди генералитета есть люди, которые настроены против Шойгу, и среди коллегии ФСБ.

Эта информация означает, что в российской верхушке сегодня есть очевидный раскол. Вершина этого раскола и его наглядная демонстрация была как раз в мятеже Пригожина. Понятно, что Пригожин не отдельно стоящий уголовник, который придумал захватить Ростов, на протяжении восьми месяцев унижать армию, обзывать Путина и потом пойти маршем на Москву. Понятно, что у него была серьезная поддержка. Она, в том числе, включала в себя и генерала Суровикина, и тех самых генералов-потеряшек, их на сегодня порядка полутора десятков, в том числе и таких высокопоставленных, как замминистра обороны генерал Евкуров и замначальника генштаба генерал Алексеев, которые пропали с радаров. Их никто не видел более двух месяцев с момента, когда они посидели на лавочке с Пригожиным и пообщались с ним на тему, отдавать ли Шойгу с Герасимовым или нет. В результате все они исчезли. Что с ними, никто толком не знает, но известно, что Суровикин отставлен с поста руководителя военно-космических сил России.

Это свидетельствует о том, что Путин сейчас ведет зачистку. И эта зачистка не только в Министерстве обороны. Какая-то часть ФСБшников, безусловно, сторонники того, чтобы начать более решительную войну. Так сказать, перевести ее в какое-то тотальное русло. Но это вопрос пожелания. Я думаю, что такой возможности нет. Просто ресурсы России таковы, что сделать из путинской России некое подобие сталинского СССР возможности нет.

Не хватает очень многого – правящей партии, идеологии, того населения, которое было. И мечтать о возвращении сталинского СССР с его достаточно жесткой структурой – это утопия.

Поэтому какая-то часть действительно хочет дальнейшей эскалации войны. Какая-то часть заинтересована в том, чтобы война длилась в этом вялотекущем режиме. А какая-то часть, и она существует не только в армии, но и в ФСБ, настроена на то, чтобы осуществить договорняк с Западом и с Украиной. Все эти настроения в российской верхушке, в общем-то, основаны на их интересах. Дело в том, что практически вся российская верхушка коммерциализирована. Это еще одно кардинальное отличие от сталинского СССР, потому что там тоже была коррупция, конечно, но по крайней мере руководство НКВД не занималось крышеванием каких-то предприятий, каких-то сфер экономики и так далее. И руководители НКВД тогда не были долларовыми миллионерами, как это сейчас происходит с руководством ФСБ. Поэтому различия огромные.

А Путин к какой части склоняется?

Путин, по крайней мере пока, склоняется к той части, которая хочет продолжать ту войну, которая идет сейчас, инерционно. Но на самом деле то, что произошло, ликвидация Пригожина и Уткина, свидетельствует о том, что Путин намерен вернуть себе всю полноту власти. Потому что он после 24 февраля прошлого года, после вторжения в Украину, перестал контролировать все процессы в России. Сейчас у него задача вернуть всю полноту власти в России. Единственным инструментом для этого он избрал страх. То есть запугать вообще всех, кто пытается думать иначе или тем более поступать иначе, чем велит Путин.

Но тут есть проблема. Поскольку основной объект этого запугивания – люди в погонах, верхушка армии и ФСБ, то, в принципе, это люди, которые могут в любом случае почувствовать угрозу своего существования в лице Путина. И как они ответят – большой вопрос. Не знаю успел ли Сталин в конце своей жизни понять, что атмосфера страха, которую он сеял на протяжении всего своего правления, приводит не только к самому страху, но и к тому, что люди в какой-то момент начинают понимать, что они не готовы становиться очередными жертвами. Поэтому, преодолевая свой страх, собираются и принимают какие-то меры по устранению самого диктатора. Так произошло со Сталиным, с Берией. И вариант, что по Путину тоже будет принято такое решение, совсем не исключен.

Какие сейчас настроения в российском обществе – готовы ли россияне терпеть Путина еще один срок, или может появиться какой-то условный триггер, который может сподвигнуть россиян на более решительные действия?

Никакого триггера, который может сподвигнуть россиян на какие-то решительные действия, не существует, потому что никаких решительных действий в России совершать невозможно.

Та внутренняя армия, которая нацелена на российское население, я имею в виду прежде всего Росгвардию, которая по своей численности примерно равна оккупационной армии, которая сейчас воюет в Украине (у оккупационной армии 400 тысяч человек, у Росгвардии – 350 тысяч человек), примерно одинакова. Ну а по вооружению она может быть даже превосходит. То есть количество танков, вертолетов, огнеметов и так далее у Росгвардии очень велико, и это нацелено не против армии, а против безоружного населения России.

Поэтому каким бы ни было недовольство российского населения и как бы они не хотели мириться с Путиным, никаких шансов каким-то образом изнутри его свергнуть не существует. Что касается терпеть еще следующий срок, то никакого способа внутри России сейчас силами населения перестать терпеть его еще один срок не существует.

Потому что весной следующего года, если Россия и Путин доживут, состоится некое электоральное мероприятие, результаты которого известны уже сейчас. Никаких выборов в России никогда за всю историю нашей страны не было. То есть никогда не менялся правитель на выборах, и поэтому что бы не происходило, чего бы люди не хотели, результат "90 процентов за Путина" уже сегодня существует.

Есть ли связь между ликвидацией Пригожина и будущими выборами? Ведь многие начали в последнее время расценивать фигуру Пригожина как прямого конкурента Путина, потому что у него начало расти рейтинг. Как вы считаете, может ли Путин, допустим, устранять конкурента таким образом?

Я думаю, что самый последний мотив для Путина – уничтожить Пригожина. Всем понятно, что даже если бы Пригожин дожил до выборов, вероятность того, что его допустили бы до выборов, близка к нулю. Совершенно неважно, как голосуют. Ну, посчитали бы, дали бы Пригожину три процента. Ну, то есть, вряд ли.

Кроме всего прочего, Пригожин собирался в Африку. Ну и какая опасность от него в Африке в этом смысле для Путина? То есть, это, во-первых, месть, а во-вторых – инструмент запугивания. Вот эта показательная бессудная казнь рядом со своей резиденцией – достаточно важный способ воздействия на верхушку. Для того, чтобы все понимали, вот что будет, если кто-то будет что-то делать против Путина.

Вы сказали, что Путин намерен сейчас вернуть всю полноту власти, которую потерял после 24 февраля. Может ли в этом случае Путин, когда уже будет понимать, что других вариантов у него не остается, объявить всеобщую мобилизацию и военное положение, и тем самым отложить выборы?

Такой цели, как отложить выборы, не существует, потому что выборы для Путина не представляют никакой опасности. Еще раз подчеркиваю, нет никакой проблемы с тем, что называется "выборы в России". Это мероприятие, которое никак не угрожает путинскому режиму. Будут какие-то конкуренты назначенные, Ксению Собчак пустят, наверное, на выборы, или еще кого-то. Ну хорошо, она получит одну сотую процента. Замечательно. Путин получит 90%, если захочет – получит 150%. Никакой угрозы для Путина выборы не представляют, потому этого мотива не существует.

Что касается мобилизации, то я уже ответил на этот вопрос. Мобилизация обязательно будет, но она будет носить достаточно ограниченный характер. Не потому что Путин не хочет, а потому что нет ресурсов для этого.

Есть инфраструктура. Просто так набрать миллион человек по деревням, городам, посадить их в автобусы, привезти на фронт, выгрузить там на фронте нельзя. Даже во время частичной мобилизации, которая была осенью прошлого года, мы видели, к чему это приводит, когда огромное количество людей набирали, сажали в автобусы, а потом привозили назад и распускали, потому что их некуда было везти. Просто привезти к линии фронта, к "нулевке", и выгрузить сразу в окопы без обмундирования, обучения, слаживания, необходимого количества офицеров, оружия и так далее невозможно. То есть должна быть инфраструктура для мобилизации, а ее нет. В это все упирается.

То есть нету никакой связи с тем, чтобы Путин путем выборов, которые, как вы сказали, для него не представляют угрозы официально расписался в том, что некая хунта сидит во главе России?

Так это уже и так всем понятно. Это не хунта, конечно, а мафия – преступная группировка, которая захватила страну, удерживает ее, нападает сейчас на соседнюю страну, творит бессудные казни, все что угодно делает. Поэтому здесь такой проблемы не существует. И никакой связи с выборами здесь нет. Выборы – это проходное мероприятие, на которое, в общем-то, обращать внимания не стоит.

Как долго Путин может оставаться у власти? И как, на ваш взгляд, стоит трактовать заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Запад не заинтересован в смене российского режима?

Путин может оставаться у власти до конца жизни. Единственное, что эта война может ускорить этот конец жизни. Что касается заявления канцлера ФРГ, то я, откровенно говоря, не слышал именно такого заявления, но в принципе я допускаю, что подобного рода настроения существуют среди лидеров западного мира.

Это связано с тем, что западные лидеры привыкли к предсказуемости. И что такое путинский режим, они знают. Да, во главе огромной страны стоит уголовник, мерзавец с ядерным оружием. Но боятся неизвестности. Того, что будет, если путинский режим рухнет, а Россия, например, развалится на какие-то части.

Это пугает своей неопределенностью. Пугает тем, что непонятно, в чьих руках окажется ядерное оружие. Пугает тем, что непонятно, что из себя будут представлять вот эти вот режимы, которые возникнут на обломках России. Пугает, что возникнет огромное количество беженцев, которые будут штурмовать границы Евросоюза.

Мы видели это поведение западных лидеров, когда разваливался Советский Союз и когда Буш-старший, президент Соединенных Штатов Америки, приезжал в Киев уламывать тогдашнее руководство Украины не подписывать документы о независимости, потому что понимали, что это приведет к развалу Советского Союза и к той самой неопределенности, которая страшит больше, чем реальная опасность.

Я думаю, что это ошибка. Это серьезная ошибка западных лидеров, которые не понимают, что хуже того, что собой сейчас представляет путинский режим, не может быть ничего. И никакой развал России не представляет собой большей угрозы, чем нынешний путинский режим. И что как раз в развале империи высвобождается свобода. То есть, результатом распада империй является выделение большого количества свободы. Как это произошло, в том числе, и после распада Советского Союза.

Это достаточно очевидная вещь. Задайте себе вопрос: когда было больше свободы в странах Балтии – когда они были в составе Советского Союза или сейчас? Ответ очевиден. Когда было больше свободы в Украине – когда она была советской республикой или сейчас, ну и так далее. Да, есть республики, которые не воспользовались этой свободой. Но на то она и есть свобода, чтобы ей можно было или пользоваться, или использовать ее, чтобы построить новую тюрьму. Так что эти опасения я считаю ошибочными. Бояться надо не развала России, а ее сохранения в том виде, в каком она есть.

Если Путину удастся сохранить Россию в прежнем виде, какие перспективы тогда у России как у государства остаются после этой войны?

Прежде всего, в России нет никакого государства и не было никогда. И в Советском Союзе не было никакого государства советского, потому что всем руководила мафиозная структура под названием КПСС.

Если говорить о перспективах России, то Путин будет воевать. Будет воевать до тех пор, пока он будет в Кремле. Это будет воюющая страна – вполне возможно, что это будет война малой интенсивности, но во всяком случае это будет продолжение войны, усиление, ужесточение тоталитарного режима. Других перспектив не существует. Если Путин у власти – будет война и тот самый фашистский режим, который он создал. Других вариантов нет.

А уход Путина от власти? Если, допустим, Путин уходит, передает власть преемнику, например, Мишустину или кому-либо еще, насколько это ускорит завершение войны?

Этот сценарий – ненаучная фантастика. Никакому Мишустину Путин власть не передаст. Никакого преемника у Путина не бывает, не было и не будет. То, что он на четыре года передавал власть Медведеву, это было в другой ситуации.

Дал, что называется, поддержать. Ничего другого там не было. И потом, Медведев – это совершенно уникальный персонаж. Этот человек не способен к самостоятельной жизни - я не знаю, как он справляется с предметами своей одежды, но во всяком случае никаких решений в своей жизни он никогда не принимал. И находясь на вершинах российской власти на протяжении длительного периода, этот человек не смог даже своей команды создать.

Ну а в нынешней ситуации никаких шансов на то, что Путин оторвется от власти добровольно, не существует. Просто потому что Путин хорошо понимает, что как только он сдаст кому-нибудь власть, на следующий день он будет либо убит, либо его просто своему суду предадут, либо передадут в Гаагу. Потому что в российской традиции во всех абсолютно бедах страны, а Путин оставляет страну в состоянии полной разрухи, будут обвинять Путина. То есть так же, как Хрущев обвинял Сталина, Брежнев обвинял Хрущева, Горбачев – Брежнева, Ельцин – Горбачева. То есть любой обвиняет во всех проблемах предшественника. И тут же Путин превратится в предателя, преступника – он это прекрасно понимает.

Так что никакой передачи власти, никакого преемника просто не будет.

Ну и в таком случае, если Путин будет продолжать войну и оставаться в власти, что ждет Украину?

Начнем с того, что это не единственный сценарий. Есть сценарий, при котором все-таки Украина, поскольку вот сейчас она явно получает F-16, будет получать дальнобойные ракеты, то думаю что, скорее всего, не в этом году, но, возможно в следующем будут нанесены тотальные поражения российской армии и Украина освободит свои оккупированные территории.

И это будет очень серьезным ударом по сознанию. В частности, военных, потому что Путин 24 февраля начал войну, когда в России было, в общем, все в порядке, никаких проблем не было, и когда и Крым, и Донбасс находились под российской оккупацией, и в обозримой перспективе никто не собирался их возвращать. Та же Украина, украинское руководство не собиралось до 24 февраля прошлого года военным путем освобождать Крым и Донбасс. Таких планов не было. Дипломатическим путем, долгие годы, переговоры и так далее. То есть на период 23 февраля прошлого года Крым имел шансы, так сказать, перейти под законную власть Украины, что называется, когда рак на горе свистнет.

То есть это была совершенно другая ситуация. А сейчас, если, например, Крым и Донбасс будут освобождены то, естественно, в головах у военных (прежде всего – силовиков) да и у всех россиян возникнет простая мысль: "А чего вообще Путин сделал?" Эта мысль и так, в общем-то, существует. Но в условиях, когда, так сказать, вот это объявление войны обернется серьезными потерями для России, то этот вопрос станет во весь рост. И вполне возможно, что именно тогда военная верхушка, которая находится в ситуации серьезной угрозы того, что она разделит судьбу Пригожина, перестанет поддерживать Путина. И тогда возникнет та самая русская смута, которая всегда приводит к смене власти.

Не выборы, а русская смута. Вот что приводит к смене власти.

Так что я полагаю, что это вполне реальный результат уже, может быть, и в следующем году. То есть не добровольная передача власти Путина, а просто уничтожение Путина в результате большой русской смуты.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (род. 13 марта 1951 года, Москва) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

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