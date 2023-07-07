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"Было бы попадание в голову": в Сумах расстреляли машину, в которой было 3 человека

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2023, 15:50 обновлено 7 июля, 16:14
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Пуля попала в крышу прямо над местом водителя и "прошла" через всю машину.
стрельба в Сумах
В Сумах расстреляли машину в центре города / Коллаж: Главред, фото: полиция Сумской области

В Сумах произошла стрельба в самом центре города. Мужчина из окна расстрелял машину, в которой был водитель и двое пассажиров. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Стрельба произошла на улице Петропавловской около 8 утра. Там припарковалась машина и в какой-то момент все, кто был внутри, почувствовали сильный удар. Тогда из задних дверей посыпалось стекло.

Оказалось, что какой-то мужчина выстрелил из окна пятиэтажного дома на другой стороне улицы. Он попал прямо в крышу над местом водителя. Пуля буквального прошила всю машину и чудом не задела водителя.

видео дня

"В целях безопасности людей сотрудники полиции на несколько часов перекрыли движение в пределах квартала и приступили к мерам по обнаружению и задержанию злоумышленника. В настоящее время мероприятия по поиску стрелка продолжаются. Просим граждан с пониманием отнестись к работе полиции", - говорится в сообщении.

стрельба в Сумах
В Сумах расстреляли машину в центре города / фото: полиция Сумской области

Девушка, которая была в машине, показала кадры с места преступления. Она понимает, что в ту секунду могло не стать мужчины, который сидел на месте водителя.

"Само осознание, что пуля прошла насквозь через всю машину в нескольких сантиметрах от головы Димы не дает мне покоя. Еще чуть ниже и было бы попадание в голову", - написала девушка на своей странице в Instagram.

Смотрите видео с места преступления в Сумах:

стрельба в Сумах
В Сумах расстреляли машину в центре города / фото: скриншот

Напомним, ранее стало известно, что город Сумы был атакован беспилотниками в понедельник, 3 июля. В результате прилета вражеского дрона была повреждена многоэтажка в центре города.

Сумская ОВА раскрыла подробности "прилета", и сообщила про убитых и раненых. Также были показаны жутки кадры с места взрыва.

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