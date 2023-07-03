РФ ударила дронами по зданию СБУ в Сумах - Зеленский

В Сумах прогремело 4 взрыва из-за "прилетов" вражеских дронов. Взрывы прогремели почти в центре города.

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Российские оккупанты ударили по зданию СБУ в Сумах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook / Управление СБУ в Сумской области

Российские оккупанты 3 июля атаковали Сумы ударными дронами. Иранские дроны ударили прямо по зданию Службы безопасности Украины. Об этом во время своего вечернего видеообращение заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал этот удар террористическим. По данным Зеленского, оккупанты пользуются тем, что Украине не хватает качественных систем ПВО.

"К сожалению, наше государство пока не имеет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все вражеские цели. Враг этим пользуется, как сегодня - нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, иранским дроном, в частности по жилым домам, а также по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов есть раненые, есть погибшие ... мои соболезнования!"- сказал Владимир Зеленский.

видео дня

Смотрите видео с вечерним обращением Владимира Зеленского:

Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Сум / фото: скриншот

Атака дронов в Сумах

Напомним, около 11:00 в Сумах прогремели звуки взрывов. В Сети сообщили, что над городом видели вражеские дроны. Стоит отметить, что эти взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Мэр города призвал людей не покидать укрытия, пока не будет отбоя тревоги.

Известно, что практически в центре Сум было 4 "прилета" "Shahed 136". В результате этого повреждены два многоэтажных дома и административное здание.

После взрывов в городе перекрыли движение транспорта по улице Петропавловская.

В Сети были опубликованы фото с места попадания одного из дронов. Shahed попал в 4-этажный жилой дом в лестничные площадки на 3-м и 4-м этажах. К счастью, каркас дома устоял, но квартиры на 4-м этаже, фактически, разрушены.

По состоянию на 18:00 3 июля уже известно о 2 погибших и 19 пострадавших людях. В учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 – тяжелые в реанимации, 2 – средней степени тяжести. Среди пострадавших есть 5-летний ребенок.

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