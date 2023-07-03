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Бил кулаками в голову: в Ужгороде пьяный майор набросился на жену военного

Ангелина Подвысоцкая
3 июля 2023, 05:00
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Пострадавшая женщина рассказала, что майору не понравилось то, что ее муж служил на фронте, но сейчас считается ограниченно-годным к службе.
майор избил женщину
Пьяный майор ТЦК избил жену украинского военного / Коллаж: Главред, фото: facebook / Татьяна Новак

В Ужгороде пьяный старший офицер Закарпатского ОИК (областной военный комиссариат) набросился на военного и его женщину. Майор несколько раз ударил женщину кулаком в голову. Об этом лично рассказала пострадавшая журналистка Татьяна Новак на своей странице в Facebook.

Журналистка призналась, что вместе со своим мужем, офицером ВСУ Евгением Голюком, который воевал на фронте, была в супермаркете. Уже у кассы к ним прицепился мужчина в штатском с признаками алкогольного опьянения.

"Его первые слова были к моему мужу:" ты воевал или [неценз.] (сбежал - Главред)?". Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил и он продолжил на повышенных тонах допытываться: "а где? А как? А зачем поехал на ноль? А почему сейчас не там?". Мой муж спокойно отметил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледару признан ограниченно годным. Это почему-то разозлило собеседника еще больше и он издал нецензурный малопонятный монолог, общий смысл которого сводился к "вы не местные и это сразу видно, зачем вы приехали, а вы знаете кто я, а я майор, это мой район, меня все знают", - рассказала Татьяна.

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Она вспоминает, что успокоить мужа пыталась продавщица, которая постоянно повторяла "Костя, успокойся". По данным пострадавшей, этим мужчиной якобы обнаружил майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК Константин Вари. Она утверждает, что этот мужчина продолжал цепляться за пару, стоя на кассе.

"Костя упал в полный неадекват, подошел вплотную, махал руками, несколько раз толкнул меня и мужа в голову (пока открытой ладонью). Ни мне, ни мужу не интересны драки, поэтому мы решили просто выйти на улицу и вызвать полицию. Попросили продавщицу тоже набрать 102 и вызвать охрану. Наши слова она полностью проигнорировала, зато не постеснялась отчаянно совать мне терминал для уплаты товара. Я, кстати, оплатила", - рассказывает Татьяна.

Она со своим возлюбленным вышли из магазина и подошли к остановке, откуда Евгений и хотел вызвать полицию. Однако злоумышленник снова подошел к ним, набросился и избил Татьяну, вспоминает пострадавшая.

"Когда мой муж уже держал телефон возле уха, Костя (он же майор Константин Вари) тоже появился на остановке, бросился на моего мужа с кулаками, но почему-то передумал, резко изменил траекторию, подбежал ко мне (я стояла на пару метров позади от мужа) и ударил меня в челюсть. Да, женщину. Да, кулаком. Я упала, тогда он склонился надо мной и нанес еще один удар кулаком в левый висок. Все было быстро и неожиданно, мой муж не успел вмешаться, а Вари сбежал", - пишет Татьяна.

майор избил женщину
Пьяный майор ТЦК избил жену украинского военного / фото: facebook / Татьяна Новак

После этого супруги вызвали правоохранителей, скорую и ВСП (Военная служба правопорядка). Также начали собираться люди, которые признались, что этот мужчина якобы уже не впервые нападает на людей и чаще всего его жертвами становятся женщины.

Татьяна отмечает, что Константина Вари нашли в его собственной квартире, драгер показал в его организме 2,05 промилле алкоголя. Медики констатировали, что у журналистки ушиб челюсти.

майор избил женщину
Пьяный майор ТЦК избил жену украинского военного / фото: facebook / Татьяна Новак

Пострадавшие сразу написали заявление в полицию. Там открыли уголовное дело по статье Умышленное легкое телесное повреждение. У женщины ушиб мягких тканей головы и ушиб нижней челюсти.

Татьяна утверждает, что некоторые люди пытались сделать все, чтобы якобы не дать делу огласки.

"На следующее утро, в понедельник, мы с мужем поехали в Ужгородский отдел полиции ГУНП в Закарпатской области. Пока ехали в такси, мне позвонили из Закарпатского ОИК и попросили встретиться, чтобы "обсудить инцидент и урегулировать все мирно". Я отказалась. В отделе полиции нас встретили без энтузиазма. Дознаватель Турус Ю. Ю. Только после моих настойчивых просьб пригласил к себе в кабинет и дал направление на судебно-медицинскую экспертизу. Мы немедленно поехали в Ужгородское межрайонное отделение судебно-медицинской экспертизы. Там меня подробно расспросили об обстоятельствах и официально сняли побои. Впрочем, тут же оказалось, что в травмпункте забыли проставить необходимые печати на справку, а дознаватель Турус забыл добавить к направлению сопроводительное письмо", - пишет Татьяна.

майор избил женщину
Пьяный майор ТЦК избил жену украинского военного / фото: facebook / Татьяна Новак

Со всеми печатями женщина отдала результат судебно-медицинской экспертизы дознавателю. А тот в свою очередь пообещал направить сопроводительное письмо судмедэксперту. Однако впоследствии Татьяна узнала, что Турус ушел в отпуск на неопределенный срок.

майор избил женщину
майор избил женщину / фото: facebook / Татьяна Новак

"В течение недели дознаватель не ответил конкретно ни на какие мои вопросы по делу. Я не знаю, изъяли ли из магазина камеры, были ли опрошены свидетели (как минимум продавщица), был ли приобщен протокол задержания с доказательствами, что Вари был в состоянии алкогольного опьянения", - пишет Татьяна.

Ранее в Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут.

Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.

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