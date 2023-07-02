Мужчина с собакой прошел 200 км из Херсона в Одессу, его не пустили в автобус

Российская ракета убила его жену и 5-летнюю дочь, а после подрыва Каховской ГЭС вода окончательно разрушила дом.

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Мужчина шел 200 км из Херсона в Одессу, потому что его с собакой не пустили в автобус / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook / Яна Титаренко

Российские оккупанты ударили по Каховской ГЭС, в результате чего большое количество населенных пунктов ушло под воду. Из-за этого пришлось бежать из своего дома мужчине с овчаркой. Собака - это все, что у него осталось от семьи и семейного дома. Однако он был вынужден идти 200 км из Херсона в Одессу, потому что его не пустили в эвакуационный автобус. Об этом на своей странице в Facebook рассказала Яна Титаренко.

Еще до подрыва Каховской ГЭС в дом мужчины прилетела вражеская ракета. Тот день стал последним для его любимой жены и 5-летней дочери. Однако мужчина до последнего не покидал уже разрушенный дом.

"Он уехал только тогда, когда поднялась вода, и граждане Российской Федерации окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив", - говорится в сообщении.

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Тогда он пытался выехать в Одессу эвакуационным автобусом, однако его не пустили из-за того, что у немецкой овчарки не было намордника. Из-за потери своих родных людей, у него даже не было моральных сил на то, чтобы приобрести намордник. Он решил идти.

"Не сев в автобус он просто ушел ... Он шел три дня, имея лишь 300 грн на корм для собаки и воду", - рассказала Титаренко.

Волонтеры помогли ему найти квартиру, начали восстанавливать документы и закрыли все его основные потребности и потребности собаки.

"Сейчас они с собакой много спят, а на вопрос "как дела", он ответил "собака начала есть", - рассказала волонтер.

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Напомним, в Волынской области 22-летний офицер избил 41-летнего военного, который ранее получил серьезное ранение на фронте. Мужчину нашли на следующий день. В результате избиения он временно потерял возможность ходить. У военного большая гематома на голове и рана, а также синяки по всему телу.

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