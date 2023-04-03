"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитации

Украинский военный медик, который находился непосредственно в Бахмуте, приехал в Карпаты, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию.

В Карпатах мужчина набросился на военного медика / скриншот из видео

В Карпатах на одном из курортов мужчина "набросился" на военного медика, который приехал из Бахмута, чтобы пройти посттравматическую психологическую реабилитацию. Обидчик цинично сказал, что "ВСУ - это скот" и послал военного медика обратно в Бахмут Донецкой области. Видео уже разлетелось в Сети.

Мужчина в халате с пивом назвал военного "лошарой".

"Ты видишь, провокаторы поприезжали и начинают здесь. Откуда он приехал? ... Езжай туда в свой Бахмут! Чего ты здесь сидишь?" - сказал мужчина.

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Сам же военный медик признался, что еще день назад он слышал, что Вооруженные силы Украины обзывали. Он также утверждает, что таким людям лучше ехать в Россию.

"Я прохожу посттравматическую психологическую реабилитацию… Но и вчера я слышал, что ВСУ – это "скот", сегодня также ВСУ называли не очень добрыми словами. Прошу вас распространить это видео, пусть больше знают в нашей стране таких вот героев, пусть едут к дяде Пу, Слава Украине", — рассказал военный медик.

Позже на это отреагировала и жена мужчины, который послал военного в Бахмут. Она заявила, что у этого военного медика "психические отклонения" и у него якобы "были конфликты с другими постояльцами отеля". Женщина заявила, что он якобы хайпует на этой ситуации. Также она утверждает, что конфликт разгорелся из-за того, что она и её муж разговаривали на русском языке, после чего военный якобы сделал замечание.

"Конечно, моему мужу это не понравилось, и он отреагировал. Сначала мягко, а потом уже грубее", — рассказала женщина.

В Карпатах мужчина набросился на военного медика / скриншот из видео

Ранее в Винницкой области школьница оскандалилась из-за того, что её выбесил "живой коридор", который местные жители организовали, чтобы почтить погибшего защитника Украины. На своей странице в одной из соцсетей она высказалась нецензурными словами, потому что у неё лопнула подошва на новой обуви.

"Чтобы ваши военные в гробу перевернулись. У меня на новых лоферах из-за (плохого) [нецензурно] коридора подошва лопнула", - написала она.

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