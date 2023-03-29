"Чтобы военные в гробу перевернулись": на Виннитчине школьница оскандалилась из-за поста в Instagram

Ученица 9-го класса разозлилась, потому что у нее во время формирования "живого коридора" лопнула подошва на обуви.

В Винницкой области вспыхнул скандал после похорон погибшего воина / коллаж фото скриншот

В Винницкой области прощание с погибшим украинским военным превратилось в скандал. Ученица 9-го класса одной из школ Гниванской громады оскандалилась, потому что гневно и нецензурно высказалась относительно "живого коридора", который устроили местные жители, чтобы почтить погибшего защитника Украины. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Чтобы ваши военные в гробу перевернулись. У меня на новых лоферах из-за (плохого) [нецензурно] коридора подошва лопнула", - написала она.

В Винницкой области вспыхнул скандал после похорон погибшего воина / скриншот

Этот пост быстро разлетелся в Сети и девушке даже начали угрожать расправой. После этого она начала извиняться.

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Следует отметить, что у девушки закрытый аккаунт. В профиле она написала: "приношу извинения, отстаньте".

В Винницкой области вспыхнул скандал после похорон погибшего воина / скриншот

В Винницкой области вспыхнул скандал после похорон погибшего воина / скриншот

Что известно о скандальной школьнице

Как сообщает ТСН, школьницу зовут Любовь. Она учится в лицее №2 в городе Гнивань. У девочки есть отец и мать. Но с мамой она не живет из-за определенных обстоятельств. В горсовете отмечают, что девочка местная и уже давно живет в этой громаде. С ней и ее бабушкой провели беседы правоохранители, школьный психолог и служба по делам детей.

"Девочка объяснила это тем, что обула новые лоферы, которые приобрела за свои средства. И она была очень расстроена, что у нее треснула подошва. Она в состоянии таких эмоций выбросила такую историю. Она жалеет очень об этом", - сказала начальница информационного отдела Гниванского городского совета Виктория Шаргородская.

В горсовете также рассказали, что скандал вспыхнул после похорон украинского военного Игоря Олимова, погибшего в результате российского обстрела в районе города Часов Яр Донецкой области.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб украинский журналист Александр Цахнив. Он был родом из шахтерского городка Селидово Донецкой области. Он стал в ряды ВСУ, чтобы бороться за свободу родного края и отдал за него жизнь. Александру было всего 37 лет.

В ночь на 28 марта во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Герой-защитник совершил более 80 боевых вылетов.

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