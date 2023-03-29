В боях за Украину погиб молодой защитник из Волынской области

В районе Павловки Виталий Бокий получил минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью. Жизнь бойца оборвалась 19 марта.

Виталий Бокий погиб, защищая Украину / Фото facebook

На войне в Украине во время выполнения боевой задачи погиб военнослужащий из Волынской области Виталий Бокий. Защитник Украины получил тяжелые травмы в районе населенного пункта Павловка Донецкой области.

Жизнь бойца оборвалась 19 марта. Ему было всего 33 года, говорится на странице Цуманской объединенной территориальной громады в Facebook.

Защитник страны был родом из села Гремяче Цуманской громады. В районе Павловки Виталий Бокий получил минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью.

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"Снова печальная весть поступила в нашу Цуманскую громаду – 19 марта во время выполнения боевого задания по защите Родины, в результате минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью в районе населенного пункта Павловка Донецкой области погиб мужественный защитник, житель с. Гремяче Бокий Виталий Анатолийович 1990 года рождения. Вечная память Герою", – говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб украинский журналист Александр Цахнив. Он был родом из шахтерского городка Селидово Донецкой области. Он стал в ряды ВСУ, чтобы бороться за свободу родного края и отдал за него жизнь. Александру было всего 37 лет.

В ночь на 28 марта во время выполнения боевого задания погиб заместитель командира авиационной эскадрильи майор Денис Кирилюк. Герой-защитник совершил более 80 боевых вылетов.

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