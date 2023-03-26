"Огромная потеря для страны": погиб основатель разведотряда "Озорники Сирка", воевавший с Да Винчи

Щеголов был на фронте с 2016 года. Побратимы вспоминают, что он был одним из тех, кто всегда первым шел в бой.

Погибший военный Иван Щеголов/ Instagram, ua.depositphotos.com

В боях за Украину погиб основатель разведывательного отряда "Озорники Серка" Иван Щеголов. Об этом сообщил в Telegram блогер Игорь Лачен.

"Погиб Иван Щеголов "Щегол". Это огромная потеря для страны, настоящий воин. Покойся с миром", – написал Лачен.

Побратимы Щеголова посвятили ему публикацию в соцсетях. Они отмечают, что он одним из первых всегда шел в бой и вел за собой людей. По словам побратимов, с его лица никогда не сходила улыбка.

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Бойцы напомнили, что путь Щеголова как военного начался в 2016 году – тогда он вступил в ряды добровольческого батальона ДУК. В то время он воевал под командованием Да Винчи (Дмитрия Коцюбайла).

"Щегол", твое дело всегда будет жить, твои действия будут жить вечно! Твоя семья, твои близкие будут всегда помнить тебя с улыбкой и с огнем в глазах! Отомстим за всех павших собратьев!", –написали побратимы погибшего героя.

Погибший военный Иван Щеголов/ Telegram

Погибший военный Иван Щеголов/ Instagram

Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в иностранном легионе. Двое его собратьев ранены и находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, в боях за Украину на Харьковском направлении погиб военный из Днепропетровской области Олег Остапук. Жизнь воина оборвалась 17 марта. Защитнику было 39 лет. Две дочери остались без отца.

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