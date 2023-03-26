Путин показывает "кузькину мать": РФ не сможет постоянное держать в Беларуси ТЯО — Гончар

Принципиально размещение ядерного оружия на территории Беларуси не имеет смысла, уверен Михаил Гончар.

Михаил Гончар / УНИАН

Ракеты "Искандер" с обычной боевой частью уже есть на территории Беларуси. При этом страна-оккупант РФ в Калининградской области также держит дивизионы "Искандеров", которые могут нести ядерную боевую часть, рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Поэтому принципиально размещение такого оружия на территории Беларуси не имеет смысла, Калининградская область в этом плане более "комфортна" в отношении тех целей, которые могут быть поражены Россией в европейских странах-членах НАТО", — пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что на такой шаг Кремль пошел для дополнительных пропагандистских воздействий как на внутреннюю аудиторию РФ и Беларуси, так и на внешнюю, чтобы в очередной раз показать "кузькину мать" Западу.

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В то же время он говорит, что РФ не сможет разместить в Беларуси "Искандеры" с ядерной боевой частью на постоянной основе, потому что для этого надо создать определенную ракетно-техническую базу для их обслуживания.

"Но этого они не сделают, потому что Беларусь со всех сторон окружена странами НАТО. Даже если условно независимая Беларусь прекратила бы свое существование и стала бы частью Западного федерального округа РФ Но такие действия будут иметь больше демонстрационный характер. Потому что комплексы "Искандер" мобильные – это не межконтинентальные баллистические ракеты, которые базируются в шахтных пусковых установках, которые нельзя никуда переместить", — добавил Гончар.

Ядерный шантаж РФ

Накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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