Будут прошивать российские танки, как нож масло: Михаил Гончар - о боеприпасах с обедненным ураном

В ответ на передачу боеприпасов Россия может разместить "Искандеры" с ядерными боеголовками в Беларуси, чтобы напугать Запад, считает эксперт.

Россия рисует новую красную линию и может спровоцировать аварию на ЗАЭС, говорит Михаил Гончар / Главред

Заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила о передаче Украине бронебойных снарядов из обедненного урана к танкам Challenger 2. в ответ на это президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена на это реагировать, потому что речь якобы идет об оружии с ядерным компонентом.

С не менее громогласным заявлением выступил и белорусский диктатор Александр Лукашенко, и заявил, что ответ на поставки британских боеприпасов "будет страшным", фактически угрожая применением ядерного оружия. Однако в США и Британии с заявлениями оккупантов не считаются и называют их безосновательными.

В интервью Главреду президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар рассказал, почему на самом деле Россия закатывает истерику, готова ли РФ нанести ядерный удар по Украине, и почему "Искандеры" с ядерной боеголовкой в Беларуси не помогут РФ выиграть войну.

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Великобритания и США сообщили о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном для борьбы с танками и бронетехникой России. Не могли бы вы разъяснить, что это за элемент и почему Россия так паникует?

Прежде всего отмечу, что несмотря на такое название, этот уран к ядерному оружию не имеет никакого отношения. Просто Россия манипулирует, ориентируясь на неосведомленность рядового читателя. Ибо понятно, что слово "уран" ассоциируется с ядерным оружием, энергетикой, Чернобылем, Фукусимой – со всем тем, что связано с реакцией деления радиоактивного материала. Но здесь ключевое слово "обедненный", потому что его радиоактивность составляет менее двух третей от радиоактивности природного урана. То есть он, наоборот, менее радиоактивен.

Природный уран – это смесь трех изотопов: урана 234, 235 и 238. Для производства ядерного оружия используют уран 234 и 235. Но их доля в составе природного урана очень маленькая. Более 99% в природном уране составляет 238 изотоп, который остается после того, как из природного урана извлекли 235 изотоп. Который пойдет, например, на изготовление атомной бомбы. Оставшиеся отходы представляют собой так называемый обедненный уран, который низкоактивен и используется в современной армии для различных целей, а не только для производства подкалиберных снарядов с сердечником из обедненного урана.

Уран в целом имеет высокую плотность, почти в 2,5 раза больше, чем у железа. Он тяжелый и твердый, и это то, что нужно для пробивания брони. Это более выгодно и с коммерческой точки зрения, чем делать такие же снаряды с использованием вольфрама, который очень дорогой по сравнению с обедненным ураном.

Кроме того, обедненный уран используется во время производства танковой защиты – контейнеры для перевозки радиоактивных отходов тоже производятся, в том числе и с использованием обедненного урана. То есть он не вреден по сравнению с природным ураном, которого, как мы знаем, очень много и он сам по себе в естественной среде человеку не угрожает.

Поэтому в данном случае Россия манипулятивно использовала эту информацию. Понятно, что для них такое сообщение дискомфортно. Ибо они понимают, что броня их танков, образно говоря, будет прошиваться с помощью снаряда с сердечником из обедненного урана близко к тому, как нож заходит в масло. Для нас это, соответственно, хорошая новость, а для россиян – плохая. Но они стараются использовать это в пропагандистском плане максимально в свою пользу.

То есть Россия этими заявлениями работает больше на внутреннюю аудиторию?

Да, потому что это логично вписывается в набор их страшилок о том, что НАТО якобы воюет против России руками украинцев, и они готовы дать украинцам ядерное оружие. Мол, вот, уже пошли снаряды из обедненного урана. Если вспомнить с чего начиналось вторжение 24 февраля, то россияне тогда как раз вели речь о том, что Украина якобы тайно создала атомную бомбу в Чернобыльской зоне, и именно поэтому они туда пошли. Со временем тот мыльный пузырь, конечно, лопнул. Так же россияне пытались что-то отыскать на Запорожской АЭС, где якобы обогащался уран для ядерного оружия, но МАГАТЭ подтвердила отсутствие подозрений в отношении Украины. Тут же представилась возможность снова раздуть тему – мол, если не получилось с предыдущими версиями о том, что Украина тайно разрабатывает атомную бомбу, то вот, смотрите, британцы и американцы как ядерные страны дают Украине боеприпасы, а это, по сути, еще один шаг к владению ядерным оружием.

Конечно, это рассчитано прежде всего на внутреннюю аудиторию. Мы также видим, что белорусский недофюрер угрожает размещением на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия. И для того, чтобы дать основания России для размещения "Искандеров" с ядерными боеголовками на территории Беларуси, требуется определенная подоплека. Именно такую "подоплеку" они и нашли. Отсюда и весь шум вокруг подкалиберных снарядов с сердечником из обедненного урана.

Хотела бы уточнить относительно заявления Лукашенко – насколько реально то, что Россия может пойти на такой шаг и разместить оружие с урановым сердечником на территории Беларуси?

"Искандеры" уже есть на территории Беларуси, хоть и с обычной боевой частью. Но Россия в Калининградской области также держит дивизионы "Искандеров", которые могут нести ядерную боевую часть. Поэтому принципиально размещение такого оружия на территории Беларуси не имеет смысла, Калининградская область в этом плане более "комфортна" в отношении тех целей, которые могут быть поражены Россией в европейских странах-членах НАТО. Но с точки зрения дополнительных пропагандистских воздействий как на внутреннюю аудиторию РФ и Беларуси, так и на внешнюю, чтобы в очередной раз показать "кузькину мать" Западу и то, какие они в Кремле решительные, РФ может это сделать. Поскольку речь идет о том, что продолжается тотальное игнорирование международного права, любых международных договоров со стороны России, от них можно ожидать чего угодно. И в данном случае все может ограничиться или риторикой, к которой прибегает Лукашенко, или же они могут прибегнуть к определенным маневрам по временному размещению, поскольку, несмотря на всю риторику, они не отважатся на какое-то постоянное размещение "Искандеров" с ядерной боевой частью, потому что для этого надо не просто что-то разместить, но и создать ракетно-техническую базу для их обслуживания. Но этого они не сделают, потому что Беларусь со всех сторон окружена странами НАТО. Даже если условно независимая Беларусь прекратила бы свое существование и стала бы частью Западного федерального округа РФ.

Это, скорее, расчет на неосведомленного, напуганного агрессией НАТО против России рядового российского обывателя. Конечно, это то, что и нужно России, которая превратила свое население в некритически мыслящее покорное стадо. Ведь создание психологического давления на европейцев, мол, смотрите к чему привела ваша поддержка Украины (к ядерной эскалации), а мы действуем в ответ и тем самым вынуждены увеличить угрозу для европейцев. Такого рода пропагандистские вбросы могут иметь место, если Путин и Лукашенко от риторики об угрозе со стороны НАТО и необходимости размещения в Беларуси "ядерного щита" перейдут к каким-то практическим действиям. Но такие действия будут иметь больше демонстрационный характер. Потому что комплексы "Искандер" мобильные – это не межконтинентальные баллистические ракеты, которые базируются в шахтных пусковых установках, которые нельзя никуда переместить.

В России есть снаряды с обедненным ураном – ими комплектуют Т-90, с которых Россия начинала вторжение год назад. Может ли российская истерика быть связана с тем, что россияне из-за санкций или еще по каким-то причинам не могут изготавливать эти снаряды?

Не то чтобы они не могли. Мы тоже доподлинно не можем сказать, что россияне сейчас могут сделать. Свет клином на бронебойных снарядах с урановым сердечником не сошелся. Значительно эффективнее работают кумулятивные снаряды и все то, что стреляет на уничтожение танка, как, например, украинские противотанковые комплексы типа "Стугна" или британо-шведский NLAW, которые имеют кумулятивный эффект. То есть они прожигают броню танка. А подкалиберный снаряд, хоть с урановым сердечником, хоть с вольфрамовым, воздействует на танк кинетическим образом и будто пробивает броню.

В этом контексте сказать, что появление в России или в Украине бронебойных снарядов будет оказывать какое-то решающее значение на ход боевых действий, нельзя. Этого не будет, но это оказывает психологическое воздействие на неподготовленных людей, потому что "снаряд с урановым сердечником" звучит как нечто ужасное и разрушительное. Бронебойные снаряды были, есть и будут, просто эффективность снаряда с сердечником из обедненного урана заключается в его большей пробивной способности. Потому что, как я отмечал выше, он тяжелее железа и имеет лучшие показатели твердости и прочности. По разным оценкам, эти снаряды на 20-30 процентов эффективнее обычных подкалиберных снарядов.

Россия позиционирует передачу этих снарядов именно как "грязную бомбу" – как она может использовать этот нарратив в дальнейшем на международной арене против Украины?

Да, они будут вопить. Но это не более, чем политическая трескотня, потому что никаких нарушений британцами международных конвенций или многосторонних договоров нет, потому что этих договоров по использованию такого типа боеприпасов просто не существует. Это не химическое, не ядерное оружие. Россияне могут поднять шум (и, фактически, они это уже делают) – Небензя (постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. – Главред) может выступить с трибуны ООН с каким-то очередным бредом, РФ может созывать заседания, проводить конференции, приводить на них данные каких-то исследований последствий использования этих снарядов в Ираке или Югославии. Но там нет никаких массовых последствий, потому что их в принципе быть не может. Потому что если снаряд пробивает, например, танк и практически уничтожается его экипаж, то и остатки снаряда тоже остаются там, в танке. Как я отметил выше, радиоактивность обедненного урана ниже, чем у природного, и его, наоборот, используют в качестве прочного материала и не было замечено негативных последствий. Одну из пластин многослойной брони американских танков Abrams производят именно из обедненного урана, потому что он прочный и этот уран, фактически, дополнительно защищает экипаж. И случаев, когда бы что-то случалось с экипажем этих танков из-за урана, не зафиксировано. Поэтому так или иначе какие-то бессмыслицы россияне будут рассказывать в присущем им стиле, но я не думаю, что это окажет какое-то влияние.

Британцы тоже, очевидно, анализировали последствия, как и каждый из поставщиков оружия Украине. Логика британцев – классическая военная, а логика русских идет от другого. Потому что им нужно дискредитировать то, что делают союзники Украины как в глазах собственного населения, так и чтобы напугать европейцев. Но рядовые европейцы вряд ли интересуются тем, что собой представляет снаряд с сердечником из обедненного урана. Конечно, там это тоже может произвести впечатление, но рядовой европеец имеет доступ к различным источникам информации и не зацикливается лишь на том, что говорят официальные источники. Поэтому те, кто поставляет нам оружие, вряд ли остановятся из-за действий РФ. Стоит вспомнить, как год назад обсуждали предоставление нам "Patriot", если Запад не может закрыть небо над Украиной, и тогда мы слышали, что это невозможно. Но не прошло и полугода, как то, что считалось нереальным, теперь есть в повестке дня. Поэтому и здесь такая ситуация – когда речь идет о поставках техники (в данном случае – британских Challenger 2), то поставляется и необходимый боекомплект для того, чтобы эта техника потом была максимально эффективно использована. В этом боекомплекте среди других снарядов применяются и бронебойные с сердечником из обедненного урана. Поэтому британцы не увидели в этом ничего такого, выходящего за пределы поставок обычного вооружения.

Если говорить о применении ядерного оружия Россией, то заявления Медведева и Шойгу свидетельствуют о том, что Россия может "психануть" и прибегнуть к таким шагам?

Поводов "психануть" у россиян и без этого хватает, или же они могут такие поводы придумать, за ними не заржавеет. Другое дело, когда доходит до практического применения, так что это не просто риторика для пропаганды. Это не просто так, когда дали команду, и ракета с ядерным боезарядом куда-то улетела.

То, из чего выходят россияне – в очередной раз нарисовать красную линию, и потом начать пугать применением ядерного оружия. Тактического ядерного оружия, потому что стратегическое против Украины РФ применить не может в принципе, ведь оно предназначено для поражения объектов на большом расстоянии. Но для такого беспрецедентного применения надо провести соответствующую подготовку и испытания, потому что нигде на практике такое оружие не применялось. А для этого нужно провести подготовительные работы на каком-то из полигонов, что не останется незамеченным. В этом контексте россияне уже неоднократно получили предупреждение, прежде всего со стороны США, что даже в случае единичного использования инцидент не останется без внимания. И если кто-то в Москве считает, что американцы как всегда предупреждают, но ничего не будут делать, то это не так. Конечно, уверенности РФ придает позорная реакция Штатов на уничтожение их беспилотника, но на самом деле россиянам будет трудно рискнуть, поскольку такие действия вызовут противодействие не только со стороны США, но и Китая. Потому что Китай тоже не одобрит подобной акции. Поэтому россияне, скорее всего, будут пытаться спровоцировать какой-то инцидент на ЗАЭС, потому что они почувствовали слабину Запада в наказании их за захват атомных объектов. Поэтому они чувствуют, что в этом направлении могут действовать более раскованно. Что касается применения ядерного оружия, то для них здесь больше рисков, чем преимуществ. Да и тактическое ядерное оружие может дать лишь тактическое преимущество, но не стратегическое. Поэтому ядерной дубинкой россияне периодически машут, но на большее они не будут способны, потому что сами не уверены в том, что это будет иметь какой-то эффект.