Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луков

Стилист Анастасия Кривицкая рассказала, какие блузки и рубашки будут в моде летом 2026 года.

Тенденции делового стиля 2026

Вы узнаете:

Офисная мода на лето 2026

Какие блузки сейчас в тренде

Как создать женственный деловой образ

Летняя офисная мода в 2026 году становится значительно женственнее и элегантнее. После длительного доминирования oversize-силуэтов в тренды возвращаются акцент на талии, выразительный крой и сложные детали. Главред собрал главные тренды деловой моды лета 2026.

Приталенные рубашки

Одним из ключевых трендов стилистка Анастасия Кривицкая называет приталенные рубашки и модели с акцентной баской. Но речь идет не об узких фасонах прошлых лет, а о сложном крое, который формирует силуэт "песочные часы".

"Такие рубашки очень красиво подчеркивают фигуру, делают образ более женственным", — объясняет Анастасия Кривицкая.

Именно этот тренд идеально вписывается в современный деловой стиль одежды для женщин на лето. Особенно эффектно такие модели смотрятся в сочетании с:

широкими брюками;

джинсами;

лосинами.

По словам стилистки, именно баланс между акцентной талией и объемным низом создает дорогой и современный офисный образ.

Рубашки со встроенными элементами

Еще один большой тренд — рубашки и блузки со сложным кроем и уже интегрированными деталями. Это могут быть:

шарфы;

длинные завязки;

пояса;

драпировки;

галстуки.

"Вещь сразу становится акцентной", — говорит стилист.

Именно такие модные блузки в офис особенно хорошо смотрятся в монохромных офисных луках и позволяют создать интересный образ даже в базовых цветах. Это отличное решение для тех, кто любит минимализм, но хочет придать гардеробу более сложный и дорогой вид.

Блузки с бантом

В 2026 году романтическая эстетика продолжает набирать популярность. Именно поэтому в офисную моду летом активно возвращаются блузки с большими бантами на шее.

"Такой бант придает образу женственности и немного драматизма", — объясняет Анастасия Кривицкая.

Несмотря на ретро-настроение, в современной интерпретации такие блузки выглядят очень актуально и элегантно. Такие элементы помогают создать женственный деловой стиль без излишней официальности.

Блузки с жабо и воротником-стойкой

Еще один тренд лета 2026 года — блузки с жабо, каскадными рюшами и складками спереди. Такие модели придают образу характер и выглядят гораздо интереснее обычных базовых рубашек. Также стилист советует обратить внимание на блузки с воротником-стойкой.

"Они выглядят очень аккуратно и придают образу элегантности", — отмечает эксперт.

Особенно удачно такие модели сочетаются с:

классическими жакетами;

жилетами;

классическими брюками.

Блузы с жабо легко вписываются в деловую женскую одежду на лето и подходят даже для более строгого офисного дресс-кода.

Рукава-фонарики

Объемные рукава снова возвращаются в тренды. По словам стилистки, блузы с рукавами-фонариками придают образу мягкость и женственность даже в самом простом офисном аутфите. Впрочем, эксперт советует соблюдать баланс.

"Если рукава очень объемные, лучше сочетать их с более сдержанным низом", — объясняет Анастасия Кривицкая.

Тренды весна-лето 2026 — советы Анастасии Кривицкой:

О персонаже: Анастасия Кривицкая Анастасия Кривицкая — фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На ее странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube — 286 тысяч подписчиков.

