Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луков

Летняя офисная мода в 2026 году становится значительно женственнее и элегантнее. После длительного доминирования oversize-силуэтов в тренды возвращаются акцент на талии, выразительный крой и сложные детали. Главред собрал главные тренды деловой моды лета 2026.
Приталенные рубашки
Одним из ключевых трендов стилистка Анастасия Кривицкая называет приталенные рубашки и модели с акцентной баской. Но речь идет не об узких фасонах прошлых лет, а о сложном крое, который формирует силуэт "песочные часы".
"Такие рубашки очень красиво подчеркивают фигуру, делают образ более женственным", — объясняет Анастасия Кривицкая.
Именно этот тренд идеально вписывается в современный деловой стиль одежды для женщин на лето. Особенно эффектно такие модели смотрятся в сочетании с:
- широкими брюками;
- джинсами;
- лосинами.
По словам стилистки, именно баланс между акцентной талией и объемным низом создает дорогой и современный офисный образ.
Рубашки со встроенными элементами
Еще один большой тренд — рубашки и блузки со сложным кроем и уже интегрированными деталями. Это могут быть:
- шарфы;
- длинные завязки;
- пояса;
- драпировки;
- галстуки.
"Вещь сразу становится акцентной", — говорит стилист.
Именно такие модные блузки в офис особенно хорошо смотрятся в монохромных офисных луках и позволяют создать интересный образ даже в базовых цветах. Это отличное решение для тех, кто любит минимализм, но хочет придать гардеробу более сложный и дорогой вид.
Блузки с бантом
В 2026 году романтическая эстетика продолжает набирать популярность. Именно поэтому в офисную моду летом активно возвращаются блузки с большими бантами на шее.
"Такой бант придает образу женственности и немного драматизма", — объясняет Анастасия Кривицкая.
Несмотря на ретро-настроение, в современной интерпретации такие блузки выглядят очень актуально и элегантно. Такие элементы помогают создать женственный деловой стиль без излишней официальности.
Блузки с жабо и воротником-стойкой
Еще один тренд лета 2026 года — блузки с жабо, каскадными рюшами и складками спереди. Такие модели придают образу характер и выглядят гораздо интереснее обычных базовых рубашек. Также стилист советует обратить внимание на блузки с воротником-стойкой.
"Они выглядят очень аккуратно и придают образу элегантности", — отмечает эксперт.
Особенно удачно такие модели сочетаются с:
- классическими жакетами;
- жилетами;
- классическими брюками.
Блузы с жабо легко вписываются в деловую женскую одежду на лето и подходят даже для более строгого офисного дресс-кода.
Рукава-фонарики
Объемные рукава снова возвращаются в тренды. По словам стилистки, блузы с рукавами-фонариками придают образу мягкость и женственность даже в самом простом офисном аутфите. Впрочем, эксперт советует соблюдать баланс.
"Если рукава очень объемные, лучше сочетать их с более сдержанным низом", — объясняет Анастасия Кривицкая.
Тренды весна-лето 2026 — советы Анастасии Кривицкой:
О персонаже: Анастасия Кривицкая
Анастасия Кривицкая — фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На ее странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube — 286 тысяч подписчиков.
