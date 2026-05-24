Что носить в офис летом 2026: 5 трендовых блузок и рубашек для деловых луков

Кристина Трохимчук
24 мая 2026, 17:08
Стилист Анастасия Кривицкая рассказала, какие блузки и рубашки будут в моде летом 2026 года.
Тенденции делового стиля 2026 года
Тенденции делового стиля 2026 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Офисная мода на лето 2026
  • Какие блузки сейчас в тренде
  • Как создать женственный деловой образ

Летняя офисная мода в 2026 году становится значительно женственнее и элегантнее. После длительного доминирования oversize-силуэтов в тренды возвращаются акцент на талии, выразительный крой и сложные детали. Главред собрал главные тренды деловой моды лета 2026.

Приталенные рубашки

Одним из ключевых трендов стилистка Анастасия Кривицкая называет приталенные рубашки и модели с акцентной баской. Но речь идет не об узких фасонах прошлых лет, а о сложном крое, который формирует силуэт "песочные часы".

"Такие рубашки очень красиво подчеркивают фигуру, делают образ более женственным", — объясняет Анастасия Кривицкая.

Именно этот тренд идеально вписывается в современный деловой стиль одежды для женщин на лето. Особенно эффектно такие модели смотрятся в сочетании с:

  • широкими брюками;
  • джинсами;
  • лосинами.

По словам стилистки, именно баланс между акцентной талией и объемным низом создает дорогой и современный офисный образ.

Приталенная блузка
Приталенная блузка / скриншот из видео

Рубашки со встроенными элементами

Еще один большой тренд — рубашки и блузки со сложным кроем и уже интегрированными деталями. Это могут быть:

  • шарфы;
  • длинные завязки;
  • пояса;
  • драпировки;
  • галстуки.

"Вещь сразу становится акцентной", — говорит стилист.

Именно такие модные блузки в офис особенно хорошо смотрятся в монохромных офисных луках и позволяют создать интересный образ даже в базовых цветах. Это отличное решение для тех, кто любит минимализм, но хочет придать гардеробу более сложный и дорогой вид.

Блуза с шарфом
Блуза с шарфом / скрин из видео

Блузки с бантом

В 2026 году романтическая эстетика продолжает набирать популярность. Именно поэтому в офисную моду летом активно возвращаются блузки с большими бантами на шее.

"Такой бант придает образу женственности и немного драматизма", — объясняет Анастасия Кривицкая.

Несмотря на ретро-настроение, в современной интерпретации такие блузки выглядят очень актуально и элегантно. Такие элементы помогают создать женственный деловой стиль без излишней официальности.

Блуза с бантом / скриншот из видео

Блузки с жабо и воротником-стойкой

Еще один тренд лета 2026 года — блузки с жабо, каскадными рюшами и складками спереди. Такие модели придают образу характер и выглядят гораздо интереснее обычных базовых рубашек. Также стилист советует обратить внимание на блузки с воротником-стойкой.

"Они выглядят очень аккуратно и придают образу элегантности", — отмечает эксперт.

Особенно удачно такие модели сочетаются с:

  • классическими жакетами;
  • жилетами;
  • классическими брюками.

Блузы с жабо легко вписываются в деловую женскую одежду на лето и подходят даже для более строгого офисного дресс-кода.

Блузка с жабо
Блуза с жабо / скриншот из видео

Рукава-фонарики

Объемные рукава снова возвращаются в тренды. По словам стилистки, блузы с рукавами-фонариками придают образу мягкость и женственность даже в самом простом офисном аутфите. Впрочем, эксперт советует соблюдать баланс.

"Если рукава очень объемные, лучше сочетать их с более сдержанным низом", — объясняет Анастасия Кривицкая.

Объемная блуза
Объемная блуза / скриншот из видео

Тренды весна-лето 2026 — советы Анастасии Кривицкой:

О персонаже: Анастасия Кривицкая

Анастасия Кривицкая — фэшн-блогер и стилист. У нее есть страница в Instagram и канал на YouTube. Там она рассказывает о моде, стиле и красоте. На ее странице в Instagram почти 60 тысяч подписчиков, а на YouTube — 286 тысяч подписчиков.

