Застарелый жир исчезнет за минуты: простой способ удивит даже опытных хозяек

По словам специалистов по уборке, справиться даже со старыми загрязнениями можно с помощью меламиновой губки.

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Как быстро отмыть жир / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

Справиться с загрязнениями можно с помощью меламиновой губки

Меламиновая губка действует как очень мягкий абразив

Уже через 10–15 минут большая часть пригоревшего налета исчезает

Стеклянная дверца духовки считается одной из самых сложных поверхностей для уборки. Со временем на ней накапливаются капли жира, остатки пищи и пригоревшие загрязнения, которые образуют плотный налет.

Обычная губка нередко оказывается бессильна, а использование сильнодействующих чистящих средств нравится далеко не всем. Об этом пишет Express.

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По словам специалистов по уборке, справиться даже со старыми загрязнениями можно с помощью меламиновой губки, которую часто называют "волшебным ластиком". Ее особая структура позволяет удалять въевшийся налет механическим способом, поэтому необходимость в едкой бытовой химии практически отпадает.

Меламиновая губка действует как очень мягкий абразив: она постепенно стирает пригоревшие отложения, не требуя интенсивного трения. Благодаря этому стекло очищается заметно быстрее и вновь становится прозрачным.

/ Главред

Как правильно использовать меламиновую губку

Для достижения лучшего результата рекомендуется подготовить две губки: одну оставить сухой, а вторую слегка смочить водой. Во время очистки их можно чередовать - такой прием помогает эффективнее удалять стойкий нагар.

Если загрязнения очень сильные, стоит быть готовым к тому, что губки будут постепенно изнашиваться. Это нормальная особенность материала: по мере использования меламиновая пена стирается, подобно обычному канцелярскому ластику.

Очищать поверхность лучше небольшими участками, уделяя каждому из них несколько секунд. Такой способ позволяет сильнее воздействовать на загрязнения и добиться более заметного результата, чем при попытке обработать сразу всю дверцу широкими движениями.

Обычно уже через 10–15 минут большая часть пригоревшего налета исчезает, а стекло становится значительно чище без длительного оттирания и применения агрессивных чистящих средств.

Смотрите видео - как избавиться от жира:

В этом видео автор делится простыми способами удаления жирного налета на кухне без применения дорогой бытовой химии. Он показывает, что поддерживать чистоту можно с помощью доступных домашних средств, если проводить уборку регулярно и не запускать загрязнения.

В ролике объясняется, почему перед очисткой стоит размягчить жир теплой водой и подготовить бумажные полотенца для удаления основной части загрязнений.

Кроме того, автор рассказывает, когда лучше использовать специальные чистящие составы, а в каких случаях с задачей отлично справляются обычные продукты, такие как пищевая сода, лимонный сок и столовый уксус.

В завершение видео подчеркивается, что своевременный уход за кухонными поверхностями помогает избежать образования стойкого жирового налета и делает последующую уборку гораздо быстрее и проще.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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