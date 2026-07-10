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Застарелый жир исчезнет за минуты: простой способ удивит даже опытных хозяек

Алексей Тесля
10 июля 2026, 23:51
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По словам специалистов по уборке, справиться даже со старыми загрязнениями можно с помощью меламиновой губки.
Застарелый жир исчезнет за минуты: простой способ удивит даже опытных хозяек
Как быстро отмыть жир / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Справиться с загрязнениями можно с помощью меламиновой губки
  • Меламиновая губка действует как очень мягкий абразив
  • Уже через 10–15 минут большая часть пригоревшего налета исчезает

Стеклянная дверца духовки считается одной из самых сложных поверхностей для уборки. Со временем на ней накапливаются капли жира, остатки пищи и пригоревшие загрязнения, которые образуют плотный налет.

Обычная губка нередко оказывается бессильна, а использование сильнодействующих чистящих средств нравится далеко не всем. Об этом пишет Express.

видео дня

По словам специалистов по уборке, справиться даже со старыми загрязнениями можно с помощью меламиновой губки, которую часто называют "волшебным ластиком". Ее особая структура позволяет удалять въевшийся налет механическим способом, поэтому необходимость в едкой бытовой химии практически отпадает.

Меламиновая губка действует как очень мягкий абразив: она постепенно стирает пригоревшие отложения, не требуя интенсивного трения. Благодаря этому стекло очищается заметно быстрее и вновь становится прозрачным.

Как отмыть плиту на кухне инфографика
/ Главред

Как правильно использовать меламиновую губку

Для достижения лучшего результата рекомендуется подготовить две губки: одну оставить сухой, а вторую слегка смочить водой. Во время очистки их можно чередовать - такой прием помогает эффективнее удалять стойкий нагар.

Если загрязнения очень сильные, стоит быть готовым к тому, что губки будут постепенно изнашиваться. Это нормальная особенность материала: по мере использования меламиновая пена стирается, подобно обычному канцелярскому ластику.

Очищать поверхность лучше небольшими участками, уделяя каждому из них несколько секунд. Такой способ позволяет сильнее воздействовать на загрязнения и добиться более заметного результата, чем при попытке обработать сразу всю дверцу широкими движениями.

Обычно уже через 10–15 минут большая часть пригоревшего налета исчезает, а стекло становится значительно чище без длительного оттирания и применения агрессивных чистящих средств.

Смотрите видео - как избавиться от жира:

В этом видео автор делится простыми способами удаления жирного налета на кухне без применения дорогой бытовой химии. Он показывает, что поддерживать чистоту можно с помощью доступных домашних средств, если проводить уборку регулярно и не запускать загрязнения.

В ролике объясняется, почему перед очисткой стоит размягчить жир теплой водой и подготовить бумажные полотенца для удаления основной части загрязнений.

Кроме того, автор рассказывает, когда лучше использовать специальные чистящие составы, а в каких случаях с задачей отлично справляются обычные продукты, такие как пищевая сода, лимонный сок и столовый уксус.

В завершение видео подчеркивается, что своевременный уход за кухонными поверхностями помогает избежать образования стойкого жирового налета и делает последующую уборку гораздо быстрее и проще.

Ранее сообщалось о том, как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня. Эксперты по уборке поделились простыми решениями для разных материалов.

Ранее Главред писал, что не следует ставить на тумбу в ванной и как создать чистое и свободное от беспорядка пространство.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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