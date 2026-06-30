Кухонный жир растворится на глазах: копеечное средство творит настоящие чудеса

Одним из самых популярных домашних средств считается раствор на основе уксуса и нашатырного спирта.

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Как отмыть жир на кухне / Колаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Одним из популярных домашних средств считается раствор на основе уксуса и нашатырного спирта

Для стойких пятен подойдет паста из соды и растительного масла

Не теряет популярности и сочетание уксуса с пищевой содой

Жировые загрязнения на кухне со временем появляются практически на любых поверхностях - от плиты и вытяжки до шкафчиков, фартука и столешницы.

Если не удалять их сразу, налет становится плотным, начинает притягивать пыль и значительно сложнее поддается очистке, говорится в материале Главреда.

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Однако справиться с такой проблемой можно и без дорогостоящей бытовой химии.

Одним из самых популярных домашних средств считается раствор на основе уксуса и нашатырного спирта. Также многие используют теплую воду с хозяйственным мылом, в которую добавляют пищевую или кальцинированную соду либо соль. Такие составы помогают размягчить загрязнения и облегчить их удаление.

Для стойких жирных пятен подойдет паста из двух частей соды и одной части растительного масла. Смесь наносят на загрязненный участок губкой, оставляют примерно на 20 минут, после чего смывают водой. Если налет остался, процедуру можно повторить.

Еще один простой способ - приготовить домашний очищающий раствор. Для этого в стакан воды добавляют по одной столовой ложке уксуса и средства для мытья посуды, затем хорошо перемешивают. Полученную жидкость наносят на загрязненную поверхность губкой или салфеткой из микрофибры, очищают пятно и удаляют остатки состава чистой водой.

Эффективно справиться с жиром помогает и горячий пар. Он размягчает загрязнения на стекле, пластике и керамической плитке, после чего поверхность достаточно протереть влажной тряпкой и вытереть насухо. Этот способ считается одним из самых безопасных, поскольку не требует применения химических средств.

/ Инфографика Главред

Не теряет популярности и сочетание уксуса с пищевой содой. Сначала на загрязнение наносят уксус, затем сверху распределяют соду. Во время реакции компоненты помогают разрушить жировой налет, благодаря чему его становится значительно легче удалить обычной губкой.

Смотрите видео - как избавиться от жира:

В видео автор рассказывает, как избавиться от жирных загрязнений на кухне без сложных и дорогостоящих средств. Он объясняет, что для эффективной очистки нередко достаточно простых домашних способов и регулярного ухода за поверхностями.

В ролике показано, почему перед уборкой стоит подготовить бумажные полотенца и предварительно смочить загрязненные участки теплой водой. Также автор рассказывает, в каких случаях имеет смысл использовать специализированные чистящие средства, и объясняет, как в борьбе с жиром могут помочь обычная пищевая сода, лимон и столовый уксус. В завершение он подчеркивает, что регулярная уборка значительно облегчает удаление загрязнений и не позволяет жировому налету накапливаться.

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