Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

Анна Ярославская
25 декабря 2025, 02:30
6
Эксперты по уборке поделились простыми решениями для разных материалов.
Кухня, уборка
Как удалить жир с кухонного фартука / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как отмыть кухонный фартук из разных материалов
  • Как предотвратить разбрызгивание жира

Кухонный фартук очень часто становится грязным, и это неизбежно при приготовлении пищи. Не существует универсального решения для обезжиривания кухонного фартука: разные материалы требуют разных подходов.

Эксперты по уборке объяснили, как лучше всего удалить жир с кухонного фартука — от плитки и стекла до нержавеющей стали и камня, а также предложили профилактические меры, чтобы раз и навсегда предотвратить образование жирового налёта.

видео дня

Как удалить жир с кухонного фартука

Самый простой способ сохранить плитку на кухонном фартуке в идеальном состоянии — протирать ее сразу после приготовления пищи. Это обеспечит легкую очистку до того, как жир успеет затвердеть, передает Martha Stewart.

Гладкую, нетекстурированную плитку можно чистить теплой водой и профессиональным универсальным чистящим средством.

Ткань из микрофибры удалит жир, не царапая поверхность.

Для удаления более сильных загрязнений распылите универсальное чистящее и обезжиривающее средство, подождите минуту-две, а затем протрите поверхность.

Чтобы отмыть застарелый жир с фартука кухни, можно использовать средство для чистки духовок, давая раствору время подействовать. Распылите один слой средства на жирную плитку. Подождите 10-15 минут, а затем вытрите жир микрофибровой тканью. После этого используйте другую влажную ткань, чтобы удалить остатки.

Как удалить жир со стеклянной кухонной столешницы

Поскольку стекло легко царапается, стоит использовать неабразивные чистящие средства и мягкие ткани.

Используйте специальное средство для чистки стекла, чтобы создать защитный слой от будущих брызг. Аккуратно протирайте столешницу круговыми движениями, чтобы избежать разводов.

Если жир и грязь особенно трудно удалить, приготовьте чистящий раствор из равных частей уксуса и теплой воды. С помощью салфетки из микрофибры протрите стекло сверху вниз и слева направо, чтобы предотвратить появление пятен и разводов.

Эксперты советуют регулярно менять или дезинфицировать губки и тряпки, чтобы предотвратить повторное загрязнение поверхностей.

Всегда проверяйте новое чистящее средство на незаметном участке, и если сомневаетесь, выбирайте средства с нейтральным pH или специальные чистящие средства.

Как удалить жир с кухонного фартука из нержавеющей стали

На нержавеющей стали остаются отпечатки пальцев, поэтому ежедневный уход важен для поддержания чистоты поверхностей без разводов.

Начните с протирки фартука влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить мелкие частицы, затем нанесите чистящее средство, безопасное для нержавеющей стали. Чистите по направлению волокон стали, чтобы избежать разводов и царапин.

Если у вас нет специального чистящего средства, смешайте теплую воду с несколькими каплями средства для мытья посуды, а затем аккуратно протрите поверхность влажной салфеткой из микрофибры.

Как удалить жир с каменной облицовки кухонного фартука

Натуральный камень пористый и может быть поврежден кислотными чистящими средствами. Важно использовать специальные средства для чистки гранита или мрамора, а также мягкую ткань или неабразивную губку.

Избегайте уксуса, лимонного сока и отбеливателя, которые могут разъедать или обесцвечивать эти типы поверхностей.

При чистке каменной облицовки кухонного фартука Сильва-Нэш рекомендует следовать инструкциям производителя, поскольку процесс чистки может отличаться в зависимости от материала. Если у вас нет специального чистящего средства, то в большинстве случаев подойдет мягкий чистящий раствор из средства для мытья посуды и теплой воды.

После чистки отполируйте камень досуха и убедитесь, что фартук должным образом обработан герметиком. Герметик помогает отталкивать жир и влагу, его следует периодически обновлять.

Как предотвратить разбрызгивание жира

Жир притягивает пыль, способствует размножению бактерий и может спровоцировать появление неприятных запахов.

Если его не удалять, он может окисляться и оставлять пятна на плитке и затирке, а также разъедать натуральный камень.

Чтобы избежать подобных проблем, стоит следовать рекомендациям экспертов по уборке:

  • Всегда используйте крышки. Убедитесь, что они плотно закрыты во время готовки, особенно при работе с маслом.
  • Убирайте и протирайте фартуки по мере необходимости. Одного протирания во время готовки достаточно, чтобы значительно уменьшить количество загрязнений.
  • Включите вытяжку - это помогает удалить частицы жира из воздуха.
  • Регулярно обрабатывайте и полируйте кухонные фартуки. Периодическое нанесение герметика для камня или полироли для нержавеющей стали облегчит и упростит последующую чистку.

Ранее Главред писал, что не следует ставить на тумбу в ванной и как создать чистое и свободное от беспорядка пространство.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

00:12Украина
"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:18Украина
Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

22:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

Последние новости

02:30

Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

01:30

"Девушка Человека-паука" Зендея спровоцировала слухи о беременности

00:12

Сколько украинской земли захватила РФ в 2025 году: в Bild раскрыли цену "успехов" Кремля

24 декабря, среда
23:46

Папины гены: как сейчас выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

23:31

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – ЯгунКитай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун
23:18

"Ближе, чем когда-либо": в США назвали новые сроки окончания войны

23:10

Хватит пяти минут: знаки зодиака, которые влюбляются с первого взгляда

22:37

София Ротару по-особенному поздравила с Рождеством

22:29

Германия поможет Украине вернуть свет: в Минэнерго рассказал подробности

Реклама
22:21

Любовь всей жизни: какие животные выбирают спутника только один раз

22:12

Почему советские магазины напоминали поле битвы: что было настоящим трофеем в СССР 80-х

21:53

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

21:37

От трипольцев до сегодняшнего дня: 10 фактов о Рождестве, которые доказывают уникальность украинцев

21:29

Галкин на украинском языке обратился к украинцам - что он сказал

21:24

Кого ждет трансформация, свобода и новые горизонты: гороскоп на 2026 год

21:07

Всего 1,5 грн за кг: цены на любимый овощ украинцев рухнули

20:59

Почему россияне не понимают украинский язык: правда, которую замалчивали десятилетиями

20:44

В США рассекретили разговоры Путина с Бушем об Украине: что в стенограмме

20:43

Зеленский впервые допустил вывод ВСУ из Донбасса, но при условии – WP

20:27

Гороскоп для Львов на 2026-й: год великих перемен и взлётаВидео

Реклама
20:12

"Работать не будут": Коваленко объяснил, что не так с гарантиями безопасности для Украины

19:48

"Несмотря на все беды": Зеленский назвал единое желание украинцев на РождествоВидео

19:42

Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

19:31

Как будут отключать свет 25 декабря: когда не будет электроэнергии

19:27

"Хочется меньше": Сопонару высказалась о различиях с мужем-британцем и пожелании для себя

19:10

20 пунктов Зеленского: быстрый мир или продолжение переговоров?мнение

18:52

РФ будет добиваться внесения изменений в проект мирного плана – Bloomberg

18:40

Наполнят любовью и праздничным настроением: лучшие новогодние романтические фильмы

17:52

РФ использует китайские спутники для ударов по энергетике Украины - Зеленский

17:23

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году

17:02

Мизинец на ноге значительно важнее, чем вы думаете: какую функцию он скрывает

16:57

Украинские специалисты оздадут аналог системы HIMARS – СМИ

16:55

В одном городе Украины произошла настоящая экологическая катастрофа - что известноФотоВидео

16:15

"Замечательный автомобиль": механик назвал самый надежный кроссовер на рынке

16:07

25 декабря - Рождество Христово: что можно и нельзя делать в этот день

16:04

"С такой генетикой": Мозговая похвасталась повзрослевшей дочерью от Аксельрода

15:17

Хитрость при жарке рыбы: как достичь идеально-хрустящей корочки и нежной середины

15:10

В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой "минус"

15:05

В Москве взорвали полицейских, которые пытали украинских пленных - СМИ

15:04

Бывший муж Лорак вывез их общую дочь в Турцию

Реклама
14:31

Взрывы и масштабный пожар: Генштаб отчитался о поражении важных объектов РФ

14:29

Гороскоп на завтра 25 декабря: Овнам - незабываемый день, Весам - успех

14:12

Ситуация критическая: появились обновленные графики отключения 24 декабря

14:07

Елена Тополя раскрыла, кто сказал детям о разводе — как они отреагировали

13:45

Ігорович, Ігоревич или Ігорьович: как сказать на украинском без ошибки

13:10

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:05

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

12:46

Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

12:42

Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

12:40

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять