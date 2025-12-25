Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

Эксперты по уборке поделились простыми решениями для разных материалов.

Как удалить жир с кухонного фартука / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Как отмыть кухонный фартук из разных материалов

Как предотвратить разбрызгивание жира

Кухонный фартук очень часто становится грязным, и это неизбежно при приготовлении пищи. Не существует универсального решения для обезжиривания кухонного фартука: разные материалы требуют разных подходов.

Эксперты по уборке объяснили, как лучше всего удалить жир с кухонного фартука — от плитки и стекла до нержавеющей стали и камня, а также предложили профилактические меры, чтобы раз и навсегда предотвратить образование жирового налёта.

Как удалить жир с кухонного фартука

Самый простой способ сохранить плитку на кухонном фартуке в идеальном состоянии — протирать ее сразу после приготовления пищи. Это обеспечит легкую очистку до того, как жир успеет затвердеть, передает Martha Stewart.

Гладкую, нетекстурированную плитку можно чистить теплой водой и профессиональным универсальным чистящим средством.

Ткань из микрофибры удалит жир, не царапая поверхность.

Для удаления более сильных загрязнений распылите универсальное чистящее и обезжиривающее средство, подождите минуту-две, а затем протрите поверхность.

Чтобы отмыть застарелый жир с фартука кухни, можно использовать средство для чистки духовок, давая раствору время подействовать. Распылите один слой средства на жирную плитку. Подождите 10-15 минут, а затем вытрите жир микрофибровой тканью. После этого используйте другую влажную ткань, чтобы удалить остатки.

Как удалить жир со стеклянной кухонной столешницы

Поскольку стекло легко царапается, стоит использовать неабразивные чистящие средства и мягкие ткани.

Используйте специальное средство для чистки стекла, чтобы создать защитный слой от будущих брызг. Аккуратно протирайте столешницу круговыми движениями, чтобы избежать разводов.

Если жир и грязь особенно трудно удалить, приготовьте чистящий раствор из равных частей уксуса и теплой воды. С помощью салфетки из микрофибры протрите стекло сверху вниз и слева направо, чтобы предотвратить появление пятен и разводов.

Эксперты советуют регулярно менять или дезинфицировать губки и тряпки, чтобы предотвратить повторное загрязнение поверхностей.

Всегда проверяйте новое чистящее средство на незаметном участке, и если сомневаетесь, выбирайте средства с нейтральным pH или специальные чистящие средства.

Как удалить жир с кухонного фартука из нержавеющей стали

На нержавеющей стали остаются отпечатки пальцев, поэтому ежедневный уход важен для поддержания чистоты поверхностей без разводов.

Начните с протирки фартука влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить мелкие частицы, затем нанесите чистящее средство, безопасное для нержавеющей стали. Чистите по направлению волокон стали, чтобы избежать разводов и царапин.

Если у вас нет специального чистящего средства, смешайте теплую воду с несколькими каплями средства для мытья посуды, а затем аккуратно протрите поверхность влажной салфеткой из микрофибры.

Как удалить жир с каменной облицовки кухонного фартука

Натуральный камень пористый и может быть поврежден кислотными чистящими средствами. Важно использовать специальные средства для чистки гранита или мрамора, а также мягкую ткань или неабразивную губку.

Избегайте уксуса, лимонного сока и отбеливателя, которые могут разъедать или обесцвечивать эти типы поверхностей.

При чистке каменной облицовки кухонного фартука Сильва-Нэш рекомендует следовать инструкциям производителя, поскольку процесс чистки может отличаться в зависимости от материала. Если у вас нет специального чистящего средства, то в большинстве случаев подойдет мягкий чистящий раствор из средства для мытья посуды и теплой воды.

После чистки отполируйте камень досуха и убедитесь, что фартук должным образом обработан герметиком. Герметик помогает отталкивать жир и влагу, его следует периодически обновлять.

Как предотвратить разбрызгивание жира

Жир притягивает пыль, способствует размножению бактерий и может спровоцировать появление неприятных запахов.

Если его не удалять, он может окисляться и оставлять пятна на плитке и затирке, а также разъедать натуральный камень.

Чтобы избежать подобных проблем, стоит следовать рекомендациям экспертов по уборке:

Всегда используйте крышки. Убедитесь, что они плотно закрыты во время готовки, особенно при работе с маслом.

Убирайте и протирайте фартуки по мере необходимости. Одного протирания во время готовки достаточно, чтобы значительно уменьшить количество загрязнений.

Включите вытяжку - это помогает удалить частицы жира из воздуха.

Регулярно обрабатывайте и полируйте кухонные фартуки. Периодическое нанесение герметика для камня или полироли для нержавеющей стали облегчит и упростит последующую чистку.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

