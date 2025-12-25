Жир исчезнет без следа: как отмыть кухонный фартук из плитки, стекла, стали и камня

Вы узнаете:
- Как отмыть кухонный фартук из разных материалов
- Как предотвратить разбрызгивание жира
Кухонный фартук очень часто становится грязным, и это неизбежно при приготовлении пищи. Не существует универсального решения для обезжиривания кухонного фартука: разные материалы требуют разных подходов.
Эксперты по уборке объяснили, как лучше всего удалить жир с кухонного фартука — от плитки и стекла до нержавеющей стали и камня, а также предложили профилактические меры, чтобы раз и навсегда предотвратить образование жирового налёта.
Как удалить жир с кухонного фартука
Самый простой способ сохранить плитку на кухонном фартуке в идеальном состоянии — протирать ее сразу после приготовления пищи. Это обеспечит легкую очистку до того, как жир успеет затвердеть, передает Martha Stewart.
Гладкую, нетекстурированную плитку можно чистить теплой водой и профессиональным универсальным чистящим средством.
Ткань из микрофибры удалит жир, не царапая поверхность.
Для удаления более сильных загрязнений распылите универсальное чистящее и обезжиривающее средство, подождите минуту-две, а затем протрите поверхность.
Чтобы отмыть застарелый жир с фартука кухни, можно использовать средство для чистки духовок, давая раствору время подействовать. Распылите один слой средства на жирную плитку. Подождите 10-15 минут, а затем вытрите жир микрофибровой тканью. После этого используйте другую влажную ткань, чтобы удалить остатки.
Как удалить жир со стеклянной кухонной столешницы
Поскольку стекло легко царапается, стоит использовать неабразивные чистящие средства и мягкие ткани.
Используйте специальное средство для чистки стекла, чтобы создать защитный слой от будущих брызг. Аккуратно протирайте столешницу круговыми движениями, чтобы избежать разводов.
Если жир и грязь особенно трудно удалить, приготовьте чистящий раствор из равных частей уксуса и теплой воды. С помощью салфетки из микрофибры протрите стекло сверху вниз и слева направо, чтобы предотвратить появление пятен и разводов.
Эксперты советуют регулярно менять или дезинфицировать губки и тряпки, чтобы предотвратить повторное загрязнение поверхностей.
Всегда проверяйте новое чистящее средство на незаметном участке, и если сомневаетесь, выбирайте средства с нейтральным pH или специальные чистящие средства.
Как удалить жир с кухонного фартука из нержавеющей стали
На нержавеющей стали остаются отпечатки пальцев, поэтому ежедневный уход важен для поддержания чистоты поверхностей без разводов.
Начните с протирки фартука влажной салфеткой из микрофибры, чтобы удалить мелкие частицы, затем нанесите чистящее средство, безопасное для нержавеющей стали. Чистите по направлению волокон стали, чтобы избежать разводов и царапин.
Если у вас нет специального чистящего средства, смешайте теплую воду с несколькими каплями средства для мытья посуды, а затем аккуратно протрите поверхность влажной салфеткой из микрофибры.
Как удалить жир с каменной облицовки кухонного фартука
Натуральный камень пористый и может быть поврежден кислотными чистящими средствами. Важно использовать специальные средства для чистки гранита или мрамора, а также мягкую ткань или неабразивную губку.
Избегайте уксуса, лимонного сока и отбеливателя, которые могут разъедать или обесцвечивать эти типы поверхностей.
При чистке каменной облицовки кухонного фартука Сильва-Нэш рекомендует следовать инструкциям производителя, поскольку процесс чистки может отличаться в зависимости от материала. Если у вас нет специального чистящего средства, то в большинстве случаев подойдет мягкий чистящий раствор из средства для мытья посуды и теплой воды.
После чистки отполируйте камень досуха и убедитесь, что фартук должным образом обработан герметиком. Герметик помогает отталкивать жир и влагу, его следует периодически обновлять.
Как предотвратить разбрызгивание жира
Жир притягивает пыль, способствует размножению бактерий и может спровоцировать появление неприятных запахов.
Если его не удалять, он может окисляться и оставлять пятна на плитке и затирке, а также разъедать натуральный камень.
Чтобы избежать подобных проблем, стоит следовать рекомендациям экспертов по уборке:
- Всегда используйте крышки. Убедитесь, что они плотно закрыты во время готовки, особенно при работе с маслом.
- Убирайте и протирайте фартуки по мере необходимости. Одного протирания во время готовки достаточно, чтобы значительно уменьшить количество загрязнений.
- Включите вытяжку - это помогает удалить частицы жира из воздуха.
- Регулярно обрабатывайте и полируйте кухонные фартуки. Периодическое нанесение герметика для камня или полироли для нержавеющей стали облегчит и упростит последующую чистку.
Ранее Главред писал, что не следует ставить на тумбу в ванной и как создать чистое и свободное от беспорядка пространство.
