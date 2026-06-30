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Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии

Дарья Пшеничник
30 июня 2026, 18:26
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Домашнюю смесь следует нанести непосредственно на загрязнённые участки и оставить действовать на полчаса.
Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии
Как удалить желтые пятна от пота с белой одежды / Коллаж: Головред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

видео дня

Вы узнаете:

  • Как отстирать даже старые желтые пятна от пота
  • Какая простая смесь в этом поможет

Лето в разгаре, и белая одежда становится основой нашего гардероба. Однако жара диктует свои условия: активное потоотделение часто оставляет под мышками коварные желтые следы.

Мало кто знает, что виной всему не просто пот, а его химическая реакция с солями алюминия, входящими в состав большинства антиперспирантов. Об этом пишет УНИАН.

Если обычная стирка уже не справляется, не спешите покупать дорогие и агрессивные химические отбеливатели. Существует экологичный, дешевый и максимально эффективный способ, который вернет вашим вещам первоначальный вид с помощью простых подручных средств.

Для приготовления мощного домашнего раствора вам понадобятся четыре столовые ложки пищевой соды, две столовые ложки белого уксуса и две столовые ложки перекиси водорода. Все эти компоненты необходимо тщательно растворить в небольшом количестве теплой воды.

Полученную смесь нанесите непосредственно на загрязнённые участки и оставьте действовать на полчаса. После этого постирайте футболку обычным способом - вручную или в стиральной машине. Результат вас удивит: после высыхания ткань снова станет ослепительно белой, как будто пятен и не было.

Как предотвратить появление желтизны: 4 золотых правила

Чтобы вообще забыть об этой проблеме и сохранить структуру ткани, достаточно немного изменить свои повседневные привычки:

  • Выбирайте правильный дезодорант: перейдите на средства по уходу, в составе которых нет солей алюминия.
  • Не откладывайте стирку: как только заметили, что пот попал на ткань, сразу отправляйте вещь в стирку, не давая грязи въесться глубоко в волокна.
  • Стирайте с изнаночной стороны: перед стиркой обязательно выворачивайте одежду, чтобы стиральный порошок или гель действовал непосредственно на место загрязнения.
  • Контролируйте температуру: используйте режим стирки при температуре 30–40 °C, ведь слишком горячая вода только "запечатает" солевые выделения в ткани.

Смотрите видео о том, как избавиться от желтых пятен от пота:

@sizovasofiaa Способ избавиться от желтых пятен от пота на одежде? ?Сохрани идею и подписывайся. Тебе понадобятся: - лимонный сок? - ацетилсалициловая кислота ? - стиральный порошок для стиральной машины ? #лайфхак#идея#стирка#какотбелить#одежда#реклама♬ оригинальный звук - Сизова София

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Об источнике: УНИАН

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