Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии

Вы узнаете:
- Как отстирать даже старые желтые пятна от пота
- Какая простая смесь в этом поможет
Лето в разгаре, и белая одежда становится основой нашего гардероба. Однако жара диктует свои условия: активное потоотделение часто оставляет под мышками коварные желтые следы.
Мало кто знает, что виной всему не просто пот, а его химическая реакция с солями алюминия, входящими в состав большинства антиперспирантов. Об этом пишет УНИАН.
Если обычная стирка уже не справляется, не спешите покупать дорогие и агрессивные химические отбеливатели. Существует экологичный, дешевый и максимально эффективный способ, который вернет вашим вещам первоначальный вид с помощью простых подручных средств.
Для приготовления мощного домашнего раствора вам понадобятся четыре столовые ложки пищевой соды, две столовые ложки белого уксуса и две столовые ложки перекиси водорода. Все эти компоненты необходимо тщательно растворить в небольшом количестве теплой воды.
Полученную смесь нанесите непосредственно на загрязнённые участки и оставьте действовать на полчаса. После этого постирайте футболку обычным способом - вручную или в стиральной машине. Результат вас удивит: после высыхания ткань снова станет ослепительно белой, как будто пятен и не было.
Как предотвратить появление желтизны: 4 золотых правила
Чтобы вообще забыть об этой проблеме и сохранить структуру ткани, достаточно немного изменить свои повседневные привычки:
- Выбирайте правильный дезодорант: перейдите на средства по уходу, в составе которых нет солей алюминия.
- Не откладывайте стирку: как только заметили, что пот попал на ткань, сразу отправляйте вещь в стирку, не давая грязи въесться глубоко в волокна.
- Стирайте с изнаночной стороны: перед стиркой обязательно выворачивайте одежду, чтобы стиральный порошок или гель действовал непосредственно на место загрязнения.
- Контролируйте температуру: используйте режим стирки при температуре 30–40 °C, ведь слишком горячая вода только "запечатает" солевые выделения в ткани.
Смотрите видео о том, как избавиться от желтых пятен от пота:
@sizovasofiaa Способ избавиться от желтых пятен от пота на одежде? ?Сохрани идею и подписывайся. Тебе понадобятся: - лимонный сок? - ацетилсалициловая кислота ? - стиральный порошок для стиральной машины ? #лайфхак#идея#стирка#какотбелить#одежда#реклама♬ оригинальный звук - Сизова София
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Об источнике: УНИАН
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