Даже старые пятна от пота не устоят: какая простая смесь действует лучше любой химии

Домашнюю смесь следует нанести непосредственно на загрязнённые участки и оставить действовать на полчаса.

https://glavred.info/lifehack/dazhe-starye-pyatna-ot-pota-ne-ustoyat-kakaya-prostaya-smes-deystvuet-luchshe-lyuboy-himii-10776974.html Ссылка скопирована

Как удалить желтые пятна от пота с белой одежды / Коллаж: Головред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

видео дня

Вы узнаете:

Как отстирать даже старые желтые пятна от пота

Какая простая смесь в этом поможет

Лето в разгаре, и белая одежда становится основой нашего гардероба. Однако жара диктует свои условия: активное потоотделение часто оставляет под мышками коварные желтые следы.

Мало кто знает, что виной всему не просто пот, а его химическая реакция с солями алюминия, входящими в состав большинства антиперспирантов. Об этом пишет УНИАН.

Если обычная стирка уже не справляется, не спешите покупать дорогие и агрессивные химические отбеливатели. Существует экологичный, дешевый и максимально эффективный способ, который вернет вашим вещам первоначальный вид с помощью простых подручных средств.

Для приготовления мощного домашнего раствора вам понадобятся четыре столовые ложки пищевой соды, две столовые ложки белого уксуса и две столовые ложки перекиси водорода. Все эти компоненты необходимо тщательно растворить в небольшом количестве теплой воды.

Полученную смесь нанесите непосредственно на загрязнённые участки и оставьте действовать на полчаса. После этого постирайте футболку обычным способом - вручную или в стиральной машине. Результат вас удивит: после высыхания ткань снова станет ослепительно белой, как будто пятен и не было.

Как предотвратить появление желтизны: 4 золотых правила

Чтобы вообще забыть об этой проблеме и сохранить структуру ткани, достаточно немного изменить свои повседневные привычки:

Выбирайте правильный дезодорант: перейдите на средства по уходу, в составе которых нет солей алюминия.

перейдите на средства по уходу, в составе которых нет солей алюминия. Не откладывайте стирку: как только заметили, что пот попал на ткань, сразу отправляйте вещь в стирку, не давая грязи въесться глубоко в волокна.

как только заметили, что пот попал на ткань, сразу отправляйте вещь в стирку, не давая грязи въесться глубоко в волокна. Стирайте с изнаночной стороны: перед стиркой обязательно выворачивайте одежду, чтобы стиральный порошок или гель действовал непосредственно на место загрязнения.

перед стиркой обязательно выворачивайте одежду, чтобы стиральный порошок или гель действовал непосредственно на место загрязнения. Контролируйте температуру: используйте режим стирки при температуре 30–40 °C, ведь слишком горячая вода только "запечатает" солевые выделения в ткани.

Смотрите видео о том, как избавиться от желтых пятен от пота:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трёх языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред