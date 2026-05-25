Нужно всего 2 ложки соли: как стирать черные вещи, чтобы они не потускнели

Ангелина Подвысоцкая
25 мая 2026, 16:58обновлено 25 мая, 17:34
Как можно стирать и сушить черные вещи, чтобы они всегда оставались яркими.
Как стирать черные вещи / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • При какой температуре стирать черные вещи
  • Зачем добавлять соль в стиральную машину
  • Как сушить черные вещи

Черная одежда выглядит всегда стильно и элегантно. Однако ухаживать за вещами черного цвета не так и просто.

Несмотря на то, что на черном не так видно пятна, ткань может выцветать. Есть несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы вещи выглядели красиво и дольше сохраняли цвет. Об этом сообщает Top.pl.

Как стирать черные вещи

Черные вещи боятся горячей воды. В большинстве случаев температура воды не должна превышать 30 градусов. Для черного лучше выбирать короткую программу стирки и более щадящий отжим.

Также их нужно стирать только наизнанку. Это важное правило, которое касается джинсов, толстовок, хлопковых футболок, трикотажа.

Зачем добавлять соль в стиральную машинку

В барабан стиральной машины нужно насыпать 2 чайные ложки обычной поверенной соли без горки. После этого можно загрузить черные вещи и добавить небольшое количество моющего средства для черных тканей.

Этот лайфхак подойдет для одежды, которая быстро теряет цвет. Соль помогает сохранить цвет. Хлорид натрия при растворении распадается на ионы натрия и хлора. Часть выпавшего красителя после этого вымывается медленно.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как сушить черные вещи

Черные вещи нельзя сушить под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолетовые лучи неравномерно осветляют ткань, что станет причиной появления пятнен.

Темные вещи лучше сушить наизнанку и в хорошо проветриваемом, затемненном месте.

Об источнике: Top.pl

Top.pl — это польский интернет-портал, специализирующийся на контенте о стиле жизни. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.

