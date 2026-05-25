Нужно всего 2 ложки соли: как стирать черные вещи, чтобы они не потускнели

Что узнаете:
- При какой температуре стирать черные вещи
- Зачем добавлять соль в стиральную машину
- Как сушить черные вещи
Черная одежда выглядит всегда стильно и элегантно. Однако ухаживать за вещами черного цвета не так и просто.
Несмотря на то, что на черном не так видно пятна, ткань может выцветать. Есть несколько правил, которых следует придерживаться, чтобы вещи выглядели красиво и дольше сохраняли цвет. Об этом сообщает Top.pl.
Как стирать черные вещи
Черные вещи боятся горячей воды. В большинстве случаев температура воды не должна превышать 30 градусов. Для черного лучше выбирать короткую программу стирки и более щадящий отжим.
Также их нужно стирать только наизнанку. Это важное правило, которое касается джинсов, толстовок, хлопковых футболок, трикотажа.
Зачем добавлять соль в стиральную машинку
В барабан стиральной машины нужно насыпать 2 чайные ложки обычной поверенной соли без горки. После этого можно загрузить черные вещи и добавить небольшое количество моющего средства для черных тканей.
Этот лайфхак подойдет для одежды, которая быстро теряет цвет. Соль помогает сохранить цвет. Хлорид натрия при растворении распадается на ионы натрия и хлора. Часть выпавшего красителя после этого вымывается медленно.
Как сушить черные вещи
Черные вещи нельзя сушить под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолетовые лучи неравномерно осветляют ткань, что станет причиной появления пятнен.
Темные вещи лучше сушить наизнанку и в хорошо проветриваемом, затемненном месте.
Об источнике: Top.pl
Top.pl — это польский интернет-портал, специализирующийся на контенте о стиле жизни. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.
