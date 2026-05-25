Россия намерена официально предупредить Запад перед новым ракетным ударом.

Россия готовит новую массированную атаку

Главное:

Россия продолжит удары по Киеву

Возможен удар с применением "Орешника"

Атака может произойти до конца текущей недели

Россия угрожает Украине новыми массированными атаками. По Киеву будут продолжать наносить "ответные удары". Об этом заявила представительница российского МИД Мария Захарова.

По ее словам, "ответные удары" уже якобы наносились и будут продолжаться в дальнейшем. В то же время в российском МИД заявили, что в ближайшее время планируют обнародовать отдельное заявление с "предупреждениями" для западного дипломатического корпуса.

Чем может атаковать РФ

Журналист Андрей Цаплиенко обратил внимание на эти заявления и предположил, что они могут свидетельствовать о подготовке новых массированных атак. Также он отметил, что РФ может нанести новый удар "Орешником".

"Заявление МИД РФ о том, что в скором времени они предупредят Запад о новой атаке и срочной эвакуации их граждан и дипломатов — весомое тому доказательство, ведь при массированных атаках без БРСД РФ никому об этом не сообщает", — написал Цаплиенко.

Для чего РФ анонсировала удары

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия на уровне МИД фактически анонсирует дальнейшие ракетные и дроновые удары по гражданскому населению Украины. По его словам, накануне визита Владимира Путина в Китай Москва создавала иллюзию возможного завершения войны, однако в настоящее время демонстрирует противоположную позицию.

"Сейчас (Россия - ред.) демонстрирует, что воевать хочет дальше. И мир им не нужен. Это происходит на фоне неспособности обеспечить безопасность на собственной территории, когда даже в Москву уже прилетает", – заявил он.

Коваленко отметил, что массированными атаками по гражданской инфраструктуре Путин хочет замаскировать свою неспособность обеспечить безопасность России.

"И все это он делает вместо завершения войны", – добавил эксперт.

Когда может произойти обстрел

Мониторинговые каналы сообщили, что в ближайшие недели Россия может нарастить интенсивность обстрелов Украины. Новая массированная атака может произойти уже до конца недели.

Зафиксирована перебазировка стратегической авиации ТУ-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Дягилево", который находится ближе к границам Украины. Специалисты призывают реагировать на тревоги с 28 по 31 мая.

Удар "Орешником" по Украине - что известно

Напомним, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время ночной атаки 24 мая Россия применила баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Орешник" по Киевской области. По его словам, удар пришелся по району города Белая Церковь.

В результате попадания в Белой Церкви возник пожар в гаражном кооперативе, загорелись три гаража. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Как сообщал Главред, вероятно, было выпущено не одна, а две ракеты. По данным аналитиков, второй пуск мог быть направлен по временно оккупированной территории в районе Авдеевки или Ясиноватой вблизи Донецка.

О личности: Мария Захарова Мария Захарова — директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

